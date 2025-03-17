Более 250 венесуэльцев были депортированы из США и отправлены в Сальвадор в результате беспрецедентного решения администрации Дональда Трампа. Их обвинили в принадлежности к преступной группировке «Трен де Арагуа», связанной с похищениями людей и организованной преступностью, зародилась в тюрьме штата Арагуа, и перевели в тюрьму строгого режима.

Для депортации венесуэльцев был использован Закон об иностранных врагах 1798 года, который применялся всего трижды в истории США — во время Первой и Второй мировых войн, а также войны 1812 года. Для его применения президент должен объявить, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны, что дает ему чрезвычайные полномочия задерживать или высылать иностранцев, которые в противном случае имели бы защиту в соответствии с иммиграционными или уголовными законами.

Депортация произошла, несмотря на постановление окружного судьи США Джеймса Э. Боасберга о ее блокировке.

Судебный процесс был инициирован от имени пяти венесуэльцев, содержащихся в Техасе, которых, по словам адвокатов, беспокоило, что их ложно обвинят в принадлежности к банде. Они предупредили, что после вступления закона в силу Трамп может просто объявить любого членом Tren de Aragua и выслать из страны.

По решению суда, был введен временный запрет на депортацию сроком на 14 дней. Боасберг назначил слушание для дальнейшего рассмотрения дела, отметив, что депортация может нарушать Конституцию.

Однако выяснилось, что два самолета с мигрантами уже находились в воздухе. Один из них направлялся в Сальвадор, где венесуэльцев перевели в Центр содержания под стражей террористов (Cecot), рассчитанный на 40 000 заключенных.

Видео, опубликованное в социальных сетях президентом Сальвадора Найибом Букеле, показало, как задержанных сопровождают вооруженные офицеры.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) заявил, что депортации могли нарушить судебное решение. В свою очередь, правительство Венесуэлы осудило действия Трампа, сравнив их с темными эпизодами истории.

Президент Сальвадора иронично прокомментировал ситуацию в социальных сетях: «Упс... слишком поздно».