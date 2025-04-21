ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Европа превратила Сербию в сырьевую колонию?
Сербские земли стали источником лития и редкоземельных металлов для ЕС, но жители страны этому не рады
Европа превратила Сербию в сырьевую колонию?
Сербы протестуют против эксплуатации месторождения лития на реке Ядар / Reuters
21 апреля 2025 г.

Евросоюз возлагает большие надежды на залежи лития в Сербии — металла, необходимого для двигателей электромобилей. Однако в ЕС не заботятся об экологических последствиях своих амбиций, превращая Сербию в сырьевой придаток Европы, пишет Politico.

По оценкам Брюсселя, одно только сербское месторождение Ядар способно обеспечить до 25% потребностей Европы. Неудивительно, что проект добычи, реализуемый компанией Rio Tinto, рассматривается Брюсселем как ключевой в рамках закона ЕС о критически важных ресурсах (CRMA).

Но в самой Сербии проект вызвал массовое недовольство. Граждане опасаются экологических последствий и обвиняют власти в коррупции и в сговоре с иностранными компаниями. 

Несмотря на обещания Rio Tinto использовать сухое хранилище отходов, экологи опасаются загрязнения почв и вод. В 2014 году регион уже пострадал от наводнений и выброса тяжелых металлов. Эксперты предупреждают: проект недооценил экологический ущерб.

Уровень поддержки вступления в ЕС в стране и так не превышает 40%, и скандал вокруг лития может окончательно его подорвать, уточняет издание.

Исследователь из Белграда Александр Маткович, организовавший протесты, предупреждает: «Если ЕС поддержит проект Ядар, это покажет, что он ставит экономику выше принципов». 

Как пишет Politico, в марте президент Сербии Вучич обсудил сербские дела за ужином с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, получив в ответ критику за разгон студенческих протестов. ЕС требует реформ ради инвестиций: свободы СМИ, борьбы с коррупцией, изменений в избирательной системе. Но речи об экологии и Ядаре не шло.

Белград не спешит выполнить условия Брюсселя, выступая с позиции, что ЕС просто некуда деваться — других таких же крупных залежей лития с рентабельной разработкой в Европе просто нет. Ближайшее схожее по объемам месторождение находится на востоке Украины. Потому ЕС, как ожидают в Белграде, просто закроет глаза на нарушения, коррупцию и экологию.

Сербские активисты призывают привлечь международный аудит и проверить Ядар и соглашение с ЕС на соответствие европейским нормам. Но пока в Белграде и Брюсселе предпочитают не слышать гражданское общество — литий важнее.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us