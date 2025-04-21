Евросоюз возлагает большие надежды на залежи лития в Сербии — металла, необходимого для двигателей электромобилей. Однако в ЕС не заботятся об экологических последствиях своих амбиций, превращая Сербию в сырьевой придаток Европы, пишет Politico.

По оценкам Брюсселя, одно только сербское месторождение Ядар способно обеспечить до 25% потребностей Европы. Неудивительно, что проект добычи, реализуемый компанией Rio Tinto, рассматривается Брюсселем как ключевой в рамках закона ЕС о критически важных ресурсах (CRMA).

Но в самой Сербии проект вызвал массовое недовольство. Граждане опасаются экологических последствий и обвиняют власти в коррупции и в сговоре с иностранными компаниями.

Несмотря на обещания Rio Tinto использовать сухое хранилище отходов, экологи опасаются загрязнения почв и вод. В 2014 году регион уже пострадал от наводнений и выброса тяжелых металлов. Эксперты предупреждают: проект недооценил экологический ущерб.

Уровень поддержки вступления в ЕС в стране и так не превышает 40%, и скандал вокруг лития может окончательно его подорвать, уточняет издание.

Исследователь из Белграда Александр Маткович, организовавший протесты, предупреждает: «Если ЕС поддержит проект Ядар, это покажет, что он ставит экономику выше принципов».

Как пишет Politico, в марте президент Сербии Вучич обсудил сербские дела за ужином с Урсулой фон дер Ляйен и Антониу Коштой, получив в ответ критику за разгон студенческих протестов. ЕС требует реформ ради инвестиций: свободы СМИ, борьбы с коррупцией, изменений в избирательной системе. Но речи об экологии и Ядаре не шло.

Белград не спешит выполнить условия Брюсселя, выступая с позиции, что ЕС просто некуда деваться — других таких же крупных залежей лития с рентабельной разработкой в Европе просто нет. Ближайшее схожее по объемам месторождение находится на востоке Украины. Потому ЕС, как ожидают в Белграде, просто закроет глаза на нарушения, коррупцию и экологию.

Сербские активисты призывают привлечь международный аудит и проверить Ядар и соглашение с ЕС на соответствие европейским нормам. Но пока в Белграде и Брюсселе предпочитают не слышать гражданское общество — литий важнее.



