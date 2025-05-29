Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова вновь принять российско-украинские переговоры на своей территории. По его словам, предложение провести второй раунд мирных консультаций в Стамбуле прозвучало от главы МИД России Сергея Лаврова после визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву.

«Это заявление нельзя недооценивать. Оно укрепило нашу надежду на мир. Мы продолжим прилагать усилия для прекращения войны и поддерживать диалог с обеими сторонами», — подчеркнул Эрдоган, выступая перед журналистами после визита в Азербайджан.

По его словам, война между Россией и Украиной превратилась в «многослойный кризис с участием глобальных акторов» и продолжает нести риски для всей Европы.

«Мы воспринимаем открывшееся окно возможностей как шанс на прочный мир. Напоминаем всем участникам, что нельзя упустить этот момент. Пока дверь приоткрыта, не следует ее захлопывать», — отметил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что дипломатический путь остается единственным способом достижения мира: «Больше диалога, больше дипломатии — вот единственный выход. Мы используем весь наш потенциал ради прекращения этого пожара в нашем регионе. Это наш гуманитарный долг и вопрос национального интереса».

Эрдоган также отметил, что за четыре года войны стало очевидно, как она изменила архитектуру безопасности Европы и энергетическую политику Евросоюза: «Поиск альтернатив российскому газу усилил геополитическое значение таких стран, как Турция, выступающих в роли транзитных центров».