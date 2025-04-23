Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что США не использовали все свои «инструменты» для давления на Россию, чтобы заставить ее завершить войну против Украины. Об этом сообщило AFP во вторник, 22 апреля.

«У них (США — ред.) в руках есть инструменты, которые они могут использовать для давления на Россию. Они не воспользовались этими инструментами. Если они сейчас отходят, не используя инструменты, которые фактически есть в их руках, то у меня возникает большой вопрос: почему? Почему они не используют инструменты, чтобы действительно положить конец этой войне?» — отметила Каллас.

Главный дипломат ЕС выразила опасения, что президент США Дональд Трамп может «отойти» от войны России против Украины и одновременно надеяться на «заключение соглашений и ведение бизнеса как обычно» с Москвой.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио отказался участвовать в переговорах о прекращении огня в Украине, намеченных на 23 апреля в Лондоне. По данным The New York Times, это произошло вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Украина не признает юридически оккупацию Крыма», выступив против одного из ключевых предложений США по прекращению войны.

Первоначально пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что Рубио посетит встречу, поскольку «у Лондона есть потенциал», но затем заявила, что госсекретарь пропустит переговоры из-за «логистических проблем в расписании». Вместо него США будет представлять специальный посланник президента по Украине генерал Кит Келлог. При этом остается неясным, посетит ли переговоры спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который ранее трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и, как ожидается, вновь посетит Россию в ближайшие дни.

Многочисленные западные СМИ сообщали, что США в рамках мирного соглашения готовы рассмотреть признание Крыма российским. Американская сторона информировала об этом представителей Украины на переговорах в Париже 17 апреля. Также предложение США предусматривает отказ Украины от планов вступления в НАТО и передачу Соединенным Штатам контроля над территорией у Запорожской АЭС. По данным Axios от 22 апреля, это «финальное предложение» США.

И президент Трамп, и госсекретарь Рубио ранее допускали возможность выхода США из переговорного процесса, если прогресс не будет достигнут в скором времени. Трамп заявлял, что надеется на заключение сделки между Россией и Украиной «на этой неделе», а Рубио после переговоров в Париже отметил, что США не собираются вести переговоры «неделями и месяцами».

В Кремле, комментируя ход переговоров, заявили, что контакты «идут сложно, тема непростая». Говоря об отказе ЕС ослабить санкции против России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны сообщества «не хотят действовать в унисон с усилиями» Москвы и Вашингтона «для выхода в мирное русло».