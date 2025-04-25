ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: мир между Украиной и Россией «уже близко»
Чиновники из Вашингтона не исключают встречи Трампа и Зеленского в Риме — после прощания с папой Франциском
Трамп: мир между Украиной и Россией «уже близко»
Дональд Трамп / AP
25 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вновь выразил уверенность в скором окончании войны между Россией и Украиной. Выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома перед вылетом в Рим на похороны папы Франциска, он заявил: «Украина и Россия, думаю, продвигаются. Мы довольно близко к миру».

Трамп отметил, что не устанавливает сроков, но хочет как можно скорее достичь соглашения. По его словам, личный посланник США Стив Уиткофф «прямо сейчас встречается» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы хотим остановить войну, чтобы сберегать по 5 000 жизней еженедельно. В основном это молодые украинцы и россияне. Это будет большая честь — остановить это», — добавил он.

При этом Белый дом пока не представил деталей предлагаемого мирного плана, хотя в последние дни представители администрации неоднократно заявляли о «реалистичном и амбициозном» подходе.

Источник в администрации подтвердил газете Kyiv Post, что в Риме может состояться встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако формат и точное место встречи «пока не определены», подчеркнул он.

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