Президент США Дональд Трамп в пятницу утром вновь выразил уверенность в скором окончании войны между Россией и Украиной. Выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома перед вылетом в Рим на похороны папы Франциска, он заявил: «Украина и Россия, думаю, продвигаются. Мы довольно близко к миру».

Трамп отметил, что не устанавливает сроков, но хочет как можно скорее достичь соглашения. По его словам, личный посланник США Стив Уиткофф «прямо сейчас встречается» с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы хотим остановить войну, чтобы сберегать по 5 000 жизней еженедельно. В основном это молодые украинцы и россияне. Это будет большая честь — остановить это», — добавил он.

При этом Белый дом пока не представил деталей предлагаемого мирного плана, хотя в последние дни представители администрации неоднократно заявляли о «реалистичном и амбициозном» подходе.

Источник в администрации подтвердил газете Kyiv Post, что в Риме может состояться встреча между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако формат и точное место встречи «пока не определены», подчеркнул он.