ПОЛИТИКА
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Пекин и Вашингтон рассудит ВТО
Пекин инициировал разбирательство в ВТО против США, обвинив Вашингтон в нарушении международных торговых правил из-за новых пошлин
Пекин и Вашингтон рассудит ВТО
Штаб-квартира ВТО / Reuters
8 апреля 2025 г.

Китай официально запустил процедуру консультаций с Соединенными Штатами во Всемирной торговой организации. Поводом стало введение в апреле новых пошлин: 10% — почти для всех стран, и отдельный тариф в 34% — на китайские товары.

Пекин считает, что эти меры нарушают обязательства США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, а также по соглашениям ВТО о таможенной оценке и субсидиях.

Разбирательство будет проходить в формате двусторонних консультаций в органе по урегулированию споров. Если в течение 60 дней стороны не договорятся, Китай может потребовать создания арбитражной группы.

Однако перспектива такого разбирательства туманна: с 2019 года апелляционный орган ВТО фактически парализован — США блокируют назначение новых судей. При этом сама организация не обладает механизмами принудительного исполнения решений.

Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении торговых пошлин практически против всех партнеров США. В ответ Китай ввел 34-процентные пошлины на американские товары и ограничил экспорт редкоземельных металлов.

Трамп, в свою очередь, пригрозил: если Пекин не отменит свои меры до 8 апреля, США повысят тарифы на китайский импорт до 50%, что в сумме может превысить 100%.

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