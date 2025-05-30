ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия: обстрелы Украины не прекратятся, пока…
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обстрелы украинских городов не прекратятся, пока Киев продолжает атаки дронами по российской территории
Россия: обстрелы Украины не прекратятся, пока…
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя / Reuters
7 часов назад

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Украину в провокации и пообещал продолжение атак, если Киев не прекратит удары по российским регионам.

«До тех пор пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных стран.

Весной 2025 года Россия резко усилила удары по украинским городам. Одной из крупнейших атак стала операция в ночь на 25 мая. По данным украинского Генштаба, были применены около 300 ударных дронов и почти 70 ракет разных типов. В результате погибли 13 человек, включая детей. 26 мая Россия атаковала вновь, выпустив 355 дронов и девять ракет.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «украинцы бьют по нашей социальной инфраструктуре», а ответные удары направлены только по военным целям. Эту же позицию озвучил глава МИД Сергей Лавров: «Наши ответные удары абсолютно естественны в этой ситуации, преступник должен быть наказан».

Минобороны РФ в своих сводках указывает на «кратный рост» атак украинских беспилотников на российские регионы с 20 мая.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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