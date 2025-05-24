Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шарой в рабочем офисе администрации президента в стамбульском Долмабахче.

На переговорах обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Сирией, а также региональные и международные процессы.

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что Сирию ожидают «более светлые и спокойные дни», подчеркнув: «Как и прежде, Турция будет рядом с сирийским народом».

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено решению США и ЕС о начале снятия санкций с Сирии. Эрдоган отметил, что Анкара приветствует этот шаг, и подчеркнул важность сохранения территориальной целостности страны и управления государством и армией из единого центра.

В контексте продолжающихся израильских атак глава турецкого государства подчеркнул:

«Израильская оккупация и агрессия на сирийской земле неприемлемы. Турция будет выступать против этого на всех международных платформах».

Президент Эрдоган заявил, что двусторонние отношения и сотрудничество между Турцией и Сирией продолжат развиваться — прежде всего в сферах энергетики, обороны и транспорта.

«Мы и впредь будем действовать в соответствии с принципами добрососедства и братства», — сказал он.

Президент Ахмед аш-Шара в свою очередь поблагодарил турецкого лидера за «ключевую поддержку и усилия» в процессе отмены санкций.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, глава Управления оборонной промышленности Халук Гёргюн, главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч и советник президента Сефер Туран.