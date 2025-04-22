ПОЛИТИКА
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Кремль встретил Оман: исторический визит
Султан Хейсам бен Тарик Аль Саид впервые посетил Россию. Он прибыл в Москву между раундами ирано-американских переговоров, где Оман выступает ключевым посредником
Кремль встретил Оман: исторический визит
Хейсам бен Тарик Аль Саид и Владимир Путин / Reuters
22 апреля 2025 г.

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарика Аль Саида, прибывшего с первым государственным визитом в Россию. Это первая в истории двусторонних отношений встреча глав двух государств, хотя дипломатические отношения между странами были установлены еще 40 лет назад.

Визит начался с торжественной церемонии встречи в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После исполнения гимнов и церемонии приветствия делегаций главы государств перешли к непосредственным переговорам. В составе российской делегации присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.

Владимир Путин напомнил, что султан Омана хорошо знаком с Россией: «Вы хорошо известны в России: вы неоднократно бывали в стране. Более того, в 1985 г. именно вы поставили свою подпись под соглашением об установлении дипломатических отношений между нашими странами». В то время Аль Саид занимал пост замминистра иностранных дел Омана.

По словам российского президента, к визиту подготовлен солидный пакет документов, создающий нормативную базу для развития двусторонних отношений. Путин отметил перспективные направления сотрудничества: «Уже сейчас можно развивать их в сфере логистики, транспорта, взаимных инвестиций и сельском хозяйстве». Он также напомнил, что Россия поставляет в Оман продовольственные товары и рассчитывает на расширение сотрудничества в энергетике.

Президент пригласил султана посетить саммит Россия-Лига арабских государств, который пройдет в 2025 году: «В России в 2025 г. пройдет саммит между Россией и Лигой арабских государств, многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают».

Хейсам бен Тарик Аль Саид в ответном слове подчеркнул значительные изменения в двусторонних отношениях за 40 лет: «Оман стремится к тому, чтобы отношения между странами носили привилегированный характер, полезный народам двух стран». Султан также сообщил, что утром встречался с представителями российского бизнеса, которых призвал открывать филиалы в Омане и инвестировать в экономику страны.

Особую значимость визиту придает его время — султан прибыл в Москву между двумя раундами переговоров по иранской ядерной сделке, где Оман выступает основным посредником. Первый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном состоялся 12 апреля в Маскате при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, а второй прошел 19 апреля в оманском посольстве в Риме. Третий раунд запланирован на 26 апреля.

По информации Кремля, на повестке переговоров стояли вопросы укрепления взаимодействия на мировой арене, развития диалога в формате «ОПЕК+», а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, включая палестино-израильский конфликт и ситуацию в Сирии.

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