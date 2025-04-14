ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Пекин предложил полностью отменить тарифы
Китай предложил американским властям прекратить торговую войну и свести пошлины к нулю
Пекин предложил полностью отменить тарифы
Китай предложил США полностью отменить тарифы / AP
14 апреля 2025 г.

Китайские власти предложили США «полностью отменить» введенные пошлины. В Министерстве торговли КНР предупредили: так называемые «взаимные» тарифы лишь усугубляют напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Призыв последовал за заявлением президента Дональда Трампа о 90-дневной приостановке широкого круга глобальных тарифов — при этом пошлины на китайские товары выросли до рекордных 145%.

«Мы призываем США исправить свои ошибки, полностью отказаться от неправильной практики взаимных пошлин и вернуться к пути взаимного уважения», — говорится в заявлении китайского Минторга.

11 апреля Белый дом, казалось, пошел на уступки, временно освободив от пошлин некоторые электронные товары, в том числе произведенные в Китае. Однако уже в воскресенье министр торговли США Ховард Латник уточнил, что это послабление будет краткосрочным.

«Эти товары просто переносятся в другую категорию», — заявил Латник в интервью ABC News, имея в виду запланированный «тариф на полупроводники», который должен быть представлен в ближайшие недели. «Нам нужно, чтобы это производилось в Америке», — добавил он.

Сам Трамп подтвердил в соцсетях, что освобождение от пошлин не означает отмену, а товары «перемещаются в другую тарифную корзину». Он также заявил о начале проверки всей цепочки поставок электроники в рамках соображений нацбезопасности.

«Мы не позволим другим странам диктовать нам условия, особенно таким недружественным торговым партнерам, как Китай», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One.

Колебания политики вызвали обеспокоенность в высокотехнологичной отрасли. Хотя список освобожденных товаров включает полупроводники, дисплеи и компьютеры, власти США дали понять, что вскоре они попадут под новые пошлины.

Пекин назвал освобождение «небольшим шагом в верном направлении», но вновь потребовал полной отмены всех тарифов. В ответ на действия США Китай ввел пошлины в размере 125% и пообещал «бороться до конца», если давление усилится.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us