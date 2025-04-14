Китайские власти предложили США «полностью отменить» введенные пошлины. В Министерстве торговли КНР предупредили: так называемые «взаимные» тарифы лишь усугубляют напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира.

Призыв последовал за заявлением президента Дональда Трампа о 90-дневной приостановке широкого круга глобальных тарифов — при этом пошлины на китайские товары выросли до рекордных 145%.

«Мы призываем США исправить свои ошибки, полностью отказаться от неправильной практики взаимных пошлин и вернуться к пути взаимного уважения», — говорится в заявлении китайского Минторга.

11 апреля Белый дом, казалось, пошел на уступки, временно освободив от пошлин некоторые электронные товары, в том числе произведенные в Китае. Однако уже в воскресенье министр торговли США Ховард Латник уточнил, что это послабление будет краткосрочным.

«Эти товары просто переносятся в другую категорию», — заявил Латник в интервью ABC News, имея в виду запланированный «тариф на полупроводники», который должен быть представлен в ближайшие недели. «Нам нужно, чтобы это производилось в Америке», — добавил он.

Сам Трамп подтвердил в соцсетях, что освобождение от пошлин не означает отмену, а товары «перемещаются в другую тарифную корзину». Он также заявил о начале проверки всей цепочки поставок электроники в рамках соображений нацбезопасности.

«Мы не позволим другим странам диктовать нам условия, особенно таким недружественным торговым партнерам, как Китай», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами на борту Air Force One.

Колебания политики вызвали обеспокоенность в высокотехнологичной отрасли. Хотя список освобожденных товаров включает полупроводники, дисплеи и компьютеры, власти США дали понять, что вскоре они попадут под новые пошлины.

Пекин назвал освобождение «небольшим шагом в верном направлении», но вновь потребовал полной отмены всех тарифов. В ответ на действия США Китай ввел пошлины в размере 125% и пообещал «бороться до конца», если давление усилится.



