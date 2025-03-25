Представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что в ночь на 25 марта бойцы движения вновь атаковали международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По его словам, удар был нанесен двумя баллистическими ракетами «Зюльфикар» и «Палестина-2», и стал уже пятым с начала недели.

Сариа отметил, что цель удара — парализовать работу крупнейшего израильского аэропорта и напомнить о продолжающейся агрессии против сектора Газа. Он также предупредил, что аэропорт остается «небезопасным для полетов» до тех пор, пока Израиль не прекратит атаки и блокаду палестинского эксклава.

Израильская сторона утверждает, что все ракеты были перехвачены до того, как они вошли в воздушное пространство страны. При этом никаких данных о повреждениях или жертвах не приводится.

Хуситы также заявили об ударах по силам США в Красном море.

7 марта хуситы дали Израилю четыре дня на доставку гуманитарной помощи в Газу, пригрозив в противном случае возобновить морские операции.

15 марта США Дональд Трамп заявил, что приказал армии нанести «массированный удар» по хуситам. В ответ лидер движения Абдулмалик аль-Хуси пригрозил атаковать американские самолеты и корабли, а также расширить морскую блокаду.

По данным хуситов, в результате авиаударов США и Великобритании по ряду городов Йемена, включая столицу Сану, погибли не менее 53 человек, еще 107 получили ранения.