Иран окончательно отказался от временной приостановке обогащения урана для заключения ядерной сделки с США, заявил в понедельник представитель МИД страны Эсмаил Багаи. Тегеран также исключил возможность промежуточного соглашения, несмотря на сообщения президента Дональда Трампа об «очень хороших» переговорах с иранской делегацией на выходных.

«Иран никогда не примет этого», — категорично заявил Багаи, отвечая на вопросы о возможной трехлетней заморозке урановой программы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне усилил давление, предупредив о катастрофических последствиях любого военного конфликта. «Если в регионе разразится война, пострадают все страны и весь регион», — заявил он в воскресенье на встрече с парламентским комитетом по национальной безопасности.

Переговоры ведутся при посредничестве Омана, однако дата шестого раунда пока не назначена. Пятый раунд состоялся в пятницу в Риме между Арагчи и американским посланником Стивом Уиткоффым. Оманский посредник отметил «некоторый прогресс, но не решение».

Хотя Иран готов поддержать создание регионального центра обогащения урана, Арагчи подчеркнул, что «обогащение урана должно также продолжаться внутри Ирана». «Мы не будем вести переговоры под давлением. Наша дипломатия умна и будет продолжаться только в отношении ядерного досье», — заявил министр.

Европейские участники ядерной сделки 2015 года угрожают активировать механизм разрешения споров, если новое соглашение не будет достигнуто до 18 октября. Активация механизма запускает 65-дневный отсчет для исправления нарушений ядерного соглашения. При неудаче дело переходит в СБ ООН, который может вернуть санкции, снятые в рамках сделки 2015 года.

Тегеран пообещал «жесткий ответ» на такие действия.

Израиль выступает против переговоров с Ираном и не исключает военных ударов по его ядерным объектам. Эксперты считают, что такие угрозы мешают дипломатическому урегулированию и повышают риск эскалации в регионе.