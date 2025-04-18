Условия содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах «усугубляются с каждым днем», утверждает адвокат арестованного в декабре главы больницы Камаль Адван в Газе Хуссама Абу Сафии. В интервью телеканалу Alaraby TV юрист Гид Кассем заявила, что каждый ее визит к врачу сопровождался все более шокирующими рассказами о пытках и унижениях.

По словам Кассем, ее подзащитный, как и многие другие арестованные из Газы, подвергается избиениям, изоляции от внешнего мира, голоду и психологическому давлению. «Даже здоровый человек после пребывания в таких условиях выйдет с тяжелыми последствиями для здоровья», — отметила она. Адвокат добавила, что в израильском плену находятся не только врачи, но и пациенты, задержанные прямо из госпиталей.

По ее словам, заключенным приходится терпеть избиения, наступание на лицо, оскорбления, а также употребление в пищу нечистой воды. Кассем утверждает, что «унижения, которым подвергаются заключенные, возмутили бы весь мир», если бы стали достоянием общественности. Особо она подчеркнула, что Абу Сафии недавно разбили голову об металлическую опору.

Врача признали «незаконным комбатантом» — это дает израильским властям возможность держать его в административном задержании без суда и следствия до осени. С конца октября он также переживает личную трагедию: его сын погиб в результате удара по больнице Камаль Адван. Несмотря на все происходящее, «даже в тюрьме он продолжает спрашивать о положении медучреждений в Газе», — сказала адвокат.

По данным правозащитной организации Addameer, в израильских тюрьмах сейчас удерживаются около 10 тыс. палестинцев, из них 400 — несовершеннолетние подростки и дети. Почти 3,5 тыс. находятся в административном задержании — без предъявления обвинений или доступа к адвокатам.