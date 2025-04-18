ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Известный врач из Газы рассказал о пытках в плену у Израиля
Хуссам Абу Сафия, педиатр и глава больницы Камаль Адван, остается под стражей без обвинений. Адвокат сообщил об издевательствах над врачом
Известный врач из Газы рассказал о пытках в плену у Израиля
/ Public domain
18 апреля 2025 г.

Условия содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах «усугубляются с каждым днем», утверждает адвокат арестованного в декабре главы больницы Камаль Адван в Газе Хуссама Абу Сафии. В интервью телеканалу Alaraby TV юрист Гид Кассем заявила, что каждый ее визит к врачу сопровождался все более шокирующими рассказами о пытках и унижениях.

По словам Кассем, ее подзащитный, как и многие другие арестованные из Газы, подвергается избиениям, изоляции от внешнего мира, голоду и психологическому давлению. «Даже здоровый человек после пребывания в таких условиях выйдет с тяжелыми последствиями для здоровья», — отметила она. Адвокат добавила, что в израильском плену находятся не только врачи, но и пациенты, задержанные прямо из госпиталей.

По ее словам, заключенным приходится терпеть избиения, наступание на лицо, оскорбления, а также употребление в пищу нечистой воды. Кассем утверждает, что «унижения, которым подвергаются заключенные, возмутили бы весь мир», если бы стали достоянием общественности. Особо она подчеркнула, что Абу Сафии недавно разбили голову об металлическую опору.

Врача признали «незаконным комбатантом» — это дает израильским властям возможность держать его в административном задержании без суда и следствия до осени. С конца октября он также переживает личную трагедию: его сын погиб в результате удара по больнице Камаль Адван. Несмотря на все происходящее, «даже в тюрьме он продолжает спрашивать о положении медучреждений в Газе», — сказала адвокат.

По данным правозащитной организации Addameer, в израильских тюрьмах сейчас удерживаются около 10 тыс. палестинцев, из них 400 — несовершеннолетние подростки и дети. Почти 3,5 тыс. находятся в административном задержании — без предъявления обвинений или доступа к адвокатам.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us