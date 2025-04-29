Французские власти распорядились усилить меры безопасности у мечетей по всей стране после убийства 22-летнего Абубакара Сиссе в коммуне Ла-Гранд-Комб. Молодой человек, выходец из Мали и волонтер местной мечети, был убит в пятницу утром. Он пришел на молитву и был убит десятками ударов ножа.

Подозреваемый, 21-летний француз Оливье А., после нападения скрылся, но через три дня сам сдался полиции в Италии. По данным прокуратуры, нападение сопровождалось оскорблениями в адрес ислама и видеосъемкой происходящего. Следствие рассматривает исламофобию как основную версию преступления.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что «расизму и ненависти на религиозной почве нет места во Франции». Премьер-министр Франсуа Байру также осудил произошедшее, назвав убийство «исламофобским преступлением».

Глава французского исламского совета Мухаммед Муссауи подчеркнул, что мусульманское сообщество чувствует себя уязвленным и требует более серьезного отношения к проявлениям ненависти. Он также выразил недоумение, почему дело не расследуется как теракт.

Родственники погибшего, включая его двоюродного брата Ибрахима Сиссе, заявили, что считают убийство террористическим актом, поскольку преступник «преднамеренно пришел в мечеть, чтобы убить».

Прокуратура отметила, что подозреваемый ранее не попадал в поле зрения полиции и мог быть одержим идеями смерти и желанием прославиться.

В Ла-Гранд-Комбе в память об Абубакаре Сиссе прошел марш молчания, в котором приняли участие более тысячи человек. Протесты против исламофобии прошли также в Париже и других городах.