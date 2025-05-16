ПОЛИТИКА
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Кремль: встреча Трампа с Путиным — необходима
Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для обсуждения международной повестки, включая войну в Украине
Кремль: встреча Трампа с Путиным — необходима
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков / AP
16 мая 2025 г.

В Кремле считают необходимой встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о высказываниях американского лидера.

«Такая встреча, безусловно, необходима. Она необходима как в первую очередь с точки зрения двусторонних российско-американских отношений, так и с точки зрения обсуждения серьезного разговора на высшем уровне по международным делам и региональным процессам, включая, конечно, кризис вокруг Украины», — отметил Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил в Абу-Даби, что его встреча с Владимиром Путиным произойдет, «когда только мы сможем это устроить».

Ранее Трамп подчеркивал, что мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной невозможно без его личной встречи с президентом РФ.

Трамп ранее подчеркнул, что урегулирование войны невозможно без его личной встречи с Путиным.

По словам Трампа, он готов к переговорам «как только мы сможем это организовать».

Говоря о возможной встрече в Турции, Трамп выразил уверенность, что Путин не стал бы туда приезжать, если бы сам американский лидер не планировал визит. «Я понимаю это», — сказал он.

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