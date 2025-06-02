Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в готовности российской делегации к продуктивной встрече в Стамбуле.

Об этом он сказал 2 июня на саммите стран «Бухарестской девятки» и Северных стран, который проходит в Литве.

Глава государства напомнил, что украинская делегация в это время находится в Стамбуле.

«Я говорил с моим министром обороны рано утром — они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определённые решения», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на безусловном прекращении огня. Также важны гуманитарные вопросы — возвращение похищенных детей и освобождение заключенных.

«Мы должны вернуть всех наших людей домой», — сказал он.

Перед встречей украинские представители — первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член делегации Александр Бевз — провели координационные переговоры с дипломатами из Германии, Италии и Великобритании.

Предыдущий раунд переговоров между Киевом и Москвой состоялся 16 мая в Стамбуле.

Стороны тогда договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также было запланировано представление взаимных предложений по прекращению огня и завершению войны.