ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Зеленский обозначил приоритеты переговоров
Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Стамбуле Украина будет настаивать на прекращении огня, возвращении похищенных детей и освобождении заключенных
Зеленский обозначил приоритеты переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
21 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не уверен в готовности российской делегации к продуктивной встрече в Стамбуле.

Об этом он сказал 2 июня на саммите стран «Бухарестской девятки» и Северных стран, который проходит в Литве.

Глава государства напомнил, что украинская делегация в это время находится в Стамбуле.

«Я говорил с моим министром обороны рано утром — они готовятся к встрече. Я не уверен, что россияне будут готовы к продуктивным встречам, но мы всегда должны рассчитывать на определённые решения», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на безусловном прекращении огня. Также важны гуманитарные вопросы — возвращение похищенных детей и освобождение заключенных.

«Мы должны вернуть всех наших людей домой», — сказал он.

Перед встречей украинские представители — первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член делегации Александр Бевз — провели координационные переговоры с дипломатами из Германии, Италии и Великобритании.

Предыдущий раунд переговоров между Киевом и Москвой состоялся 16 мая в Стамбуле.

Стороны тогда договорились об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также было запланировано представление взаимных предложений по прекращению огня и завершению войны.

Истории
Турция требует прохода помощи в Газу
США помогли Украине с подрывами аэродромов?
Белый дом сомневается в санкциях против Ирана
Германия встала на сторону Палестины?
Пекин пообещал Трампу «радикальный» ответ
Москва «справилась» с изучением мирного плана Украины
Чего ждать от переговоров в Стамбуле?
Лондон готовит для Москвы ядерный сигнал
Польша выбрала оппозиционного кандидата
ХАМАС к переговорам готов
Умеров поведет 14 переговорщиков в Стамбул
Зеленский рассказал о «блестящей» операции
Украина за день лишила РФ трети стратегических ракетоносцев
В Газе — беспрецедентный водный кризис
ВВС Турции — 114 лет
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us