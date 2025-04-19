ТУРЦИЯ
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Турецкое судно пострадало при ударе США по Йемену
Во время удара США по терминалу в Йемене пострадал танкер под управлением турецкой компании
Турецкое судно пострадало при ударе США по Йемену
МИД Турции / AA
19 апреля 2025 г.

Во время авиаудара США 17 апреля по нефтяному терминалу Рас-Иса, расположенному у побережья контролируемого хуситами города Ходейда в Йемене, на месте находился танкер, управляемый турецкой компанией. Судно осуществляло выгрузку топлива в момент атаки. Об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Сразу после инцидента МИД Турции и посольство в Сане начали дипломатические контакты. По имеющимся данным, танкер получил повреждения от попадания осколков, однако серьезного ущерба, способного повлиять на его движение, не зафиксировано.

Судно попыталось покинуть порт сразу после удара. Однако контролирующая порт структура не дала разрешения на выход. Все корабли, находившиеся в тот момент в порту, были собраны в одной зоне и временно удерживаются. В настоящее время ситуация остается спокойной.

На борту танкера находятся 26 членов экипажа. Четверо из них — граждане Турции, включая капитана. Остальные 22 — граждане Индии. Все члены экипажа находятся в безопасности.

Министерство иностранных дел Турции и посольство в Сане продолжают прилагать усилия, чтобы обеспечить выход судна из Йемена. Вопрос находится на контроле на высоком уровне.

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