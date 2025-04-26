Дети в секторе Газа, где Израиль на протяжении почти двух месяцев блокирует ввоз гуманитарной помощи, умирают от голода. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Глава агентства подчеркнул острую нехватку продовольствия и предметов первой необходимости в Газе.

«Дети в секторе Газа умирают от голода», — написал Лаззарини в соцсети Х, приложив кадры, на которых женщины и дети пытаются раздобыть еду.

Он отметил, что израильское правительство продолжает блокировать доставку продовольствия и предметов первой необходимости в сектор.

«Это искусственный голод, который создан по политическим мотивам», — подчеркнул Лаззарини.

Генеральный комиссар напомнил, что Израиль блокирует гуманитарные поставки и игнорирует призывы о доставке помощи.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что запасы продовольствия в секторе Газа полностью исчерпаны, а оставшиеся продукты направлены на пункты горячего питания.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал ситуацию в Газе «ужасающей и безнадежной».

Гуманитарный кризис в секторе Газа продолжает стремительно усугубляться.