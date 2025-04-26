ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Дети Газы умирают от голода
Глава БАПОР Филипп Лаззарини заявил, что дети в Газе умирают от голода на фоне почти двухмесячной блокады Израилем гуманитарной помощи
Дети Газы умирают от голода
Дети в секторе Газа / Reuters
26 апреля 2025 г.

Дети в секторе Газа, где Израиль на протяжении почти двух месяцев блокирует ввоз гуманитарной помощи, умирают от голода. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Глава агентства подчеркнул острую нехватку продовольствия и предметов первой необходимости в Газе.

«Дети в секторе Газа умирают от голода», — написал Лаззарини в соцсети Х, приложив кадры, на которых женщины и дети пытаются раздобыть еду.

Он отметил, что израильское правительство продолжает блокировать доставку продовольствия и предметов первой необходимости в сектор.

«Это искусственный голод, который создан по политическим мотивам», — подчеркнул Лаззарини.

Генеральный комиссар напомнил, что Израиль блокирует гуманитарные поставки и игнорирует призывы о доставке помощи.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что запасы продовольствия в секторе Газа полностью исчерпаны, а оставшиеся продукты направлены на пункты горячего питания.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал ситуацию в Газе «ужасающей и безнадежной».

Гуманитарный кризис в секторе Газа продолжает стремительно усугубляться.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us