Президент США Дональд Трамп распорядился заморозить военное сотрудничество с Израилем на фоне угроз атак по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил израильский телеканал Channel 12.

По информации телеканала, в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер «в ясной форме» предостерег от ударов по иранским ядерным объектам.

Трамп подчеркнул, что такие действия на данном этапе «неуместны» и могут нанести ущерб перспективам заключения устойчивого соглашения, которое будет учитывать интересы безопасности Израиля.

Отмечается, что Израиль в значительной степени зависит от сотрудничества с США, особенно в области противоракетной обороны.

Channel 12 указывает на наличие серьезных разногласий между Трампом и Нетаньяху в вопросе Ирана. Американский президент вновь выразил приверженность дипломатическому пути и подчеркнул возможность достижения «хорошей сделки», выгодной для всех сторон.

Переговоры между США и Ираном продолжаются при посредничестве Омана. Пятый раунд состоялся 23 мая в Риме. В заявлении от 26 мая Трамп сообщил о «значительном прогрессе» и выразил надежду на положительные итоги в ближайшее время.

Президент США также отметил, что предупредил Нетаньяху о недопустимости шагов, которые могут сорвать переговорный процесс.