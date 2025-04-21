Евросоюз меняет подход к военной помощи Украине и делает ставку на развитие местного производства вооружений. В апреле Украина получила 1 млрд евро специально на выпуск собственных артиллерийских систем.

Европейские и украинские чиновники считают этот путь более эффективным, чем поставки западного оружия. Запасы в странах ЕС истощаются, а инвестиции в украинский оборонный сектор позволяют одновременно поддерживать Киев и экономить ресурсы.

«Во-первых, это дешевле. Во-вторых, быстрее. В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике [Украины] расти», — объяснила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в комментарии The Washington Post.

В этом году Евросоюз утвердил масштабный план перевооружения. Европейская комиссия выделит 150 млрд евро в виде кредитов для совместных закупок и ускоренного производства вооружений. Приоритет будет отдан продукции из стран ЕС, Норвегии и Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что новые механизмы финансирования позволят европейским странам инвестировать в украинское производство или создавать совместные предприятия, интегрируя оборонную промышленность Украины в европейский сектор.

ЕС уже перечислил Киеву 1 млрд евро на выпуск гаубиц в рамках общей программы на 20 млрд евро. Эти средства, как ожидается, будут покрыты за счет доходов от замороженных российских активов.

Украина наладила производство гаубиц «Богдана» с дальностью стрельбы 40 км и натовским калибром 155 мм. Более 85% комплектующих уже производятся внутри страны. По словам главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, к концу года этот показатель достигнет 95%.

Объемы выпуска значительно выросли: с шести единиц в месяц в 2023 году до двадцати в 2025 году.

«Есть прямая и тесная связь между нашей боеспособностью и безопасностью Европы. Если Украина падет, Европа не сможет противостоять русским так же хорошо, как мы», — заявил Жумадилов.

Европейский чиновник, с которым побеседовало издание, назвал эту стратегию беспроигрышной: «Для нас это дешевле, а им нужно производить. И украинцы многому нас учат».

По мнению аналитика Центра анализа европейской политики Нико Ланге, украинские военные используют западные вооружения эффективнее самих стран НАТО. По его словам, стратегическая интеграция украинского ВПК с европейским поможет укрепить безопасность всего континента.