Дональд Трамп хочет завершения войны в Газе, но однозначной победой Израиля. И чтобы по окончании боевых действий сектор перешел под контроль США. 7 апреля, на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме, Трамп заявил, что ожидает окончания войны в «недалеком будущем». Однако его представление о мире — это превращение Газы в зону под управлением США, возможно, при поддержке американских миротворцев.

«Миротворческая сила вроде США, контролирующая и владеющая сектором Газа, — это было бы хорошо», — сказал Трамп. Он также предложил переселить палестинцев в другие страны и создать «зону свободы», где, по его словам, «людей не будут убивать каждый день».

Трамп в очередной раз назвал Газу «невероятно важным объектом недвижимости» и сравнил ее потенциал с «Ривьерой», предложив передать этот регион США.

Заявления прозвучали на фоне слов Нетаньяху о том, что Израиль работает над новой сделкой по освобождению заложников и по-прежнему намерен «уничтожить ХАМАС» в Газе. За последние полтора года в результате агрессивной кампании Израиля в секторе погибли более 50 тыс. палестинцев, еще более 120 тыс. человек ранены. Почти все население сектора — порядка 2 млн человек — находятся на грани голода из-за тотальной израильской блокады.

Трамп признал, что процесс освобождения заложников «долгий», но намекнул, что радикальное изменение управления Газой — а именно ее передача США — могло бы стать решением.

Он также раскритиковал решение Израиля уйти из Газы и вывести оттуда все незаконные поселения в 2005 году. По мнению Трампа, израильтянам не следовало отдавать «прибрежную недвижимость ради мира».

Пока израильская армия готовится установить контроль над большей частью Газы, план Трампа вызывает опасения по поводу возможного насильственного выселения и иностранной оккупации — и уже столкнулся с международным осуждением как попытка этнической чистки. Однако Трампу, похоже, совершенно безразлично международное мнение.



