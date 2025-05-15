Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил с обращением на фоне споров, вызванных видео о казахском хане Кенесары. Он заявил, что не позволит использовать исторические события для разжигания вражды между братскими народами.

В посте на Facebook Жапаров напомнил о тесных родственных связях кыргызов и казахов. По его словам, обе нации имеют общую историю, включая сложные моменты XIX века. Президент подчеркнул: ни один народ не должен становиться объектом оскорблений и искажений прошлого.

«Появилась сила, которая намеренно пытается стравить два народа. Они искажают исторические факты, родословные и предания. Делают немыслимые выводы вроде того, что кыргызы якобы совместно с внешними силами действовали против казахов», — написал Жапаров.

Он назвал Кенесары борцом против колониализма, а Ормон-хана — достойным полководцем, победившим в честном бою. По его словам, кыргызский народ никогда не нападал первым, а современная молодежь должна стремиться к укреплению дружбы, а не вражде.

Президент призвал изучать историю объективно и противостоять разобщению.

«Где есть единство, там есть и благополучие. Будем едины!» — заключил Жапаров.

Кенесары-хан считается последним, 48-м казахским ханом. В 1847 году Кенесары погиб в ходе вооруженного конфликта с кыргызскими силами под руководством Ормон-хана. Точное местонахождение его останков до сих пор остается предметом обсуждений — согласно одной из версий, они могут находиться в одном из российских музеев.

В видео, распространившемся в интернете, авторы утверждают, что кыргызы, якобы действуя по указке российских властей, заманили Кенесары-хана в горы под предлогом совета, после чего окружили его отряд и разгромили.