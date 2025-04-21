ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильские министры потребовали аннексии Западного берега
Израильские министры на открытии нового поселения на палестинских землях призвали к официальной аннексии оккупированного Западного берега
Израильские министры потребовали аннексии Западного берега
Израильская техника сносит палестинский дом недалеко от Хеврона / Reuters
21 апреля 2025 г.

Израильские министры на церемонии открытия нового поселения на оккупированных палестинских территориях выступили с призывами к аннексии Западного берега Иордана.

Как сообщает телеканал KAN, в мероприятии приняли участие министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин, министр по делам национальных миссий Орит Струк и министр по развитию Негева и Галилеи Ицхак Вассерлауф.

Министр обороны Йоав Галант назвал еврейские поселения, построенные на палестинских землях, «оборонительной линией Израиля» и пригрозил продолжением атак на север Западного берега.

Министр юстиции Ярив Левин заявил, что «Израиль имеет право» на эти земли и что аннексия является приоритетом для нынешнего правительства. Его коллега, министр Вассерлауф, охарактеризовал кабинет Нетаньяху как «последний шанс» для реализации аннексии.

Заявления прозвучали на фоне усилившихся атак израильской армии на палестинцев в Иерусалиме и на Западном берегу. Крайне правые партии и министры в Израиле регулярно высказываются за расширение еврейского контроля и официальное установление суверенитета над оккупированными территориями.

С 7 октября 2023 года нападения израильских военных на палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились. По данным палестинских источников, за это время были убиты 952 человека, включая 171 ребенка. Более 7000 получили ранения. Арестованы 16 400 человек.

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