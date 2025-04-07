Израильская армия уничтожила обширную территорию по всему периметру Газы, чтобы создать «зону смерти» — любой, кто войдет в эту зону, будет застрелен, пишет газета Guardian. По данным издания, военные разрушают все жилые постройки в обозначенной зоне, выжигают сельхозугодья и сносят все здания на расстоянии до 1 км внутри Газы. Таким образом, они пытаются сформировать буферную зону, лишенную жизни и укрытий.

Израильский правозащитный проект Breaking the Silence описывает, как солдатам было поручено методично уничтожать все внутри «зоны смерти» — дома, школы, мечети и даже кладбища.

«Нам сказали не оставить ничего стоящего. Это должно стать бесплодной полосой земли», — приводит проект слова одного из израильских военных.

В анонимных беседах с правозащитниками солдаты описали ежедневные рутинные разрушения.

«Мы просыпались, нам назначали пять или шесть домов, и мы их уничтожали. Нам не объясняли, почему. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу оправдать то, что мы делали», — сказал инженер-сапер. Другой солдат заявил, что разрушения напоминали Хиросиму.

Некоторые бойцы утверждают, что командиры рассматривали разрушения как часть этнической чистки в Газе. Другие рассказали, что власти Израиля отдавали приказы стрелять по любому человеку в буферной зоне. Один из военных отметил, что в их подразделении считалось, что в Газе нет «мирных жителей», и любой, кто попадет в зону, будет считаться «террористом». «Не было никаких гражданских», — добавил он.

При этом танковым экипажам было приказано стрелять не только по взрослым мужчинам, но и открывать огонь по женщинам и детям. Это подтверждает, что Израиль нарушил все законы войны и гуманитарные конвенции ООН о геноциде, планомерно проводя этническую «зачистку» территории от палестинцев.



