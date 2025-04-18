Месячный мораторий на удары по энергетическим объектам Украины завершился, подтвердил 18 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что «никаких иных указаний» от верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина, пока не последовало.

Решение о временном прекращении ударов было принято 18 марта в ходе телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Обе стороны согласились не наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры в течение 30 дней. Зеленский также поддержал эту инициативу.

Накануне завершения срока Песков говорил, что Путин примет решение о возможном продлении моратория после обмена информацией с США. По его словам, Москва передала «всем заинтересованным сторонам» данные о якобы совершенных Украиной нарушениях перемирия. Советник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москве предстоит передать Вашингтону «сигнал» о дальнейших действиях.

18 апреля Путин проведет совещание с Советом безопасности России. Ожидается, что остальные встречи главы государства будут закрытыми. Песков добавил, что контактов с Трампом в ближайшие дни не запланировано, но возможность оперативного диалога сохраняется.

Тем временем Трамп заявил, что ожидает ответа Москвы по предложению о прекращении огня.

«Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — сказал он 17 апреля. В тот же день Россия провела закрытые консультации Совета Безопасности ООН. По итогам встречи постпред РФ Василий Небензя заявил, что говорить о прекращении огня на данном этапе «нереалистично».

По данным Axios, Трамп рассматривает вариант новых санкций против России в случае отказа Путина от перемирия до конца апреля. Fox News пишет, что в Белом доме обсуждаются меры против «теневого флота» России. Сам Трамп ранее угрожал пошлинами до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть.

Глава Госдепа Марко Рубио предупредил, что США могут отказаться от посредничества, если в ближайшие дни не появятся признаки возможной сделки между Москвой и Киевом.