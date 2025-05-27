ПОЛИТИКА
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Огненный шар в Шаньдуне
На востоке Китая произошел взрыв на химическом заводе, который производит пестициды и фармпрепараты
Огненный шар в Шаньдуне
На востоке Китая произошел взрыв / скриншот видео
3 часа назад

В провинции Шаньдун на востоке Китая произошел мощный взрыв на химическом заводе компании Shandong Youdao Chemical, сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел около полудня 27 мая в городском уезде Гаоми. По свидетельствам очевидцев, взрыв сопровождался огромным огненным шаром и густыми столбами дыма, которые были видны на значительном расстоянии.

Местные жители рассказали изданию, что во многих домах выбило окна.

Китайское центральное телевидение сообщило, что на месте происшествия работают спасательные службы, пострадавшим оказывается медицинская помощь. О числе раненых и причине взрыва пока официально не сообщается.

Shandong Youdao Chemical занимается производством пестицидов, фармацевтических и других химических продуктов. По информации из открытых источников, компания считается крупнейшим в мире производителем хлорпирифоса — популярного инсектицида.

Предприятие было основано в 2019 году, в нем работают более 300 сотрудников. На момент взрыва точная численность персонала на объекте не уточняется.

Местные власти и надзорные органы начали расследование обстоятельств происшествия.

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