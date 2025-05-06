Пакистан обвинил Индию в нарушении водного режима на реке Ченаб, которая, согласно договору о водах Инд, должна находиться под контролем Исламабада. Власти провинции Пенджаб заявили, что поток реки внезапно сократился, а изменения, по их словам, «не выглядят естественными».

Министр ирригации провинции Казим Пирзада заявил, что «вмешательство в водные потоки будет расценено как акт войны». Он подчеркнул, что Пенджаб — аграрный центр страны, где проживает почти половина населения Пакистана, — зависит от Ченаба, особенно в районах без альтернативных источников воды.

Инцидент произошел на фоне резкого обострения между двумя ядерными державами. После атаки в подконтрольном Индии Кашмире, в результате которой 22 апреля погибли 26 человек, Нью-Дели объявил о приостановке действия Договора о водах Инд, подписанного в 1960 году.

Согласно договору, Индия имеет право использовать воду из реки для энергетических нужд, но не может изменять ее течение или сокращать объем стока в Пакистан. Однако, как сообщает газета The Indian Express со ссылкой на высокопоставленного индийского чиновника, Индия опустила шлюзы на плотине Баглихар в качестве «временной меры наказания».

По данным пакистанского аналитического центра Jinnah Institute, 26 апреля Индия сбросила большие объемы воды в Кашмир, чтобы помешать Пакистану использовать ее в нужный момент. Эксперты предупреждают, что даже небольшие сдвиги в сроках подачи воды могут нарушить сельскохозяйственные циклы и снизить урожайность.

Бывший глава индийской комиссии по водным ресурсам Кушвиндер Вохра заявил Times of India, что поскольку действие договора приостановлено, «Индия не обязана соблюдать прежние ограничения». В то же время специалисты подчеркивают: полностью перекрыть воду Дели не сможет — речь идет о регулировании момента ее сброса.