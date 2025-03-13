ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Атака на промышленные объекты России
Украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Саратовской, Тамбовской, Калужской, Ростовской и Воронежской областях, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры
Атака на промышленные объекты России
/ Reuters
13 марта 2025 г.

Украинские беспилотники нанесли удары по промышленным объектам в Саратовской, Тамбовской, Калужской, Ростовской и Воронежской областях России.

В Саратовской области повреждены нежилые объекты в Петровском районе. Российские телеграм-каналы утверждают, что ВСУ использовали дроны типа «Лютый» для атаки на одно из предприятий.

В Тамбовской области три беспилотника упали на территории Моршанского муниципального округа, повредив инфраструктуру одного из предприятий. Врио главы региона Евгений Первышов сообщил, что погибших и пострадавших нет.

В Калужской области после атаки дронов начался пожар на промышленном предприятии в Дзержинском районе. Глава региона Владислав Шапша сообщил, что один из сотрудников ночной смены получил легкое ранение. В Хвастовичском районе были повреждены вышка связи и линия электроснабжения.

В Ростовской области после падения дрона в Шолоховском районе произошло возгорание на промышленном объекте. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил, что загорелась ландшафтная территория, пострадавших нет.

В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил, что после атаки БПЛА в регионе возник пожар на объекте инфраструктуры. Детали не уточнялись. Позже Гусев заявил, что пожар потушен, пострадавших нет.

Российское Минобороны сообщило, что за вечер среды и ночь на четверг ПВО сбили 77 украинских дронов: 30 – над Брянской областью, 25 – над Калужской, по шесть – над Курской и Воронежской, по пять – над Ростовской и Белгородской областями.

Аэропорты Калуги, Волгограда и Саратова временно вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Также ограничения действовали в аэропорту Пензы, сообщили в Росавиации.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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