Специальный докладчик ООН по оккупированным палестинским территориям Франческа Альбанезе подвергается растущему давлению со стороны произраильских групп и политиков, требующих прекращения ее мандата, сообщает The New Arab.

Трехлетний срок ее полномочий завершается на этой неделе, и Совет по правам человека ООН (СПЧ) проголосует по вопросу его продления 4 апреля. Несколько стран уже выразили нежелание поддерживать ее переназначение из-за открытой критики Израиля.

В своих официальных отчетах и выступлениях в СМИ Альбанезе последовательно характеризовала действия Израиля в палестинском эксклаве как этническую чистку и геноцид против палестинцев.

Кампания против Альбанезе усилилась после заявлений таких фигур, как британский парламентарий от Лейбористской партии Дэвид Тейлор, который обвинил ее в оправдании атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и изображении Израиля как «колониального вторжения поселенцев» в интервью произраильской газете The Jewish Chronicle.

Произраильские организации, включая UN Watch, находятся в авангарде кампании против нее. UN Watch опубликовала 60-страничный доклад, обвиняющий Альбанезе в продвижении антисемитизма и «терроризма» под эгидой ООН. Организация также запустила петицию, призывающую СПЧ отклонить ее переназначение.

На недавнем заседании СПЧ в Женеве директор UN Watch Хиллель Нойер призвал к немедленному прекращению мандата Альбанезе. Другие группы, включая Всемирный еврейский конгресс и сионистскую молодежную организацию Бетар, также выступили против Альбанезе. Бетар якобы угрожал напасть на нее во время недавнего визита в Лондон, ссылаясь на смертоносные воздушные удары Израиля по Ливану в прошлом году.

Политическое противодействие переназначению Альбанезе также растет. Во Франции 42 депутата подписали заявление, призывающее правительство блокировать продление ее полномочий, утверждая, что ее риторика подрывает доверие к правам человека, согласно произраильской организации UN Watch.

В США председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Брайан Маст возглавил требования конгрессменов отклонить ее переназначение, заявив, что она «встала на сторону террористов ХАМАС и обвинила Израиль в геноциде».

В Нидерландах министр иностранных дел Кайса Оллонгрен заявила в ответ на вопросы от фундаменталистской протестантской партии SGP, что страна не поддерживает второй срок для Франчески Альбанезе, специального представителя ООН в Газе.

Однако Альбанезе остается непреклонной перед лицом этих усилий. В своем последнем докладе ООН, опубликованном две недели назад, она предупредила, что палестинцам грозит массовая этническая чистка, поскольку Израиль стремится захватить больше земли под прикрытием войны.

Она сравнила нынешние действия Израиля с Накбой 1947-1949 годов и Наксой 1967 года, утверждая, что история повторяется, пока мир безмолвно наблюдает за происходящим. Она призвала международное сообщество к конкретным действиям, требуя выполнения консультативного заключения Международного суда, который считает оккупацию Израиля незаконной.

Она также потребовала обязательных мер по предотвращению геноцида в Газе, подчеркнув, что только решительное международное вмешательство может защитить палестинцев от дальнейшего перемещения и насилия.