ПОЛИТИКА
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Трамп хочет поднять союз Турции и США на новый уровень
Новый американский посол Томас Барак прибыл в Анкару и прокомментировал перспективы отношений двух стран
Трамп хочет поднять союз Турции и США на новый уровень
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6 мая 2025 г.

Новый посол США в Анкаре Томас Барак заявил, что цель президента Дональда Трампа — вывести союз между Вашингтоном и Анкарой на «достойный уровень». Об этом он сообщил журналистам по прибытии в аэропорт Эсенбога в понедельник.

«Я приехал с очень простой вестью от президента Трампа: он хочет поднять наш союз с Турцией на тот уровень, которого он заслуживает», — отметил Барак, подчеркнув, что обе страны всегда поддерживали хорошие отношения, но теперь пришло время сделать их «исключительными».

По его словам, цель Трампа — «через народы, через великое руководство великих наций ускорить путь к миру и процветанию, которые сделают Турцию и США сильнее, а мир — лучше».

Сенат США утвердил Барака в должности на прошлой неделе: 60 голосов — за, 36 — против. Он сменил Джеффа Флейка, покинувшего пост в сентябре 2024 года. Вакансия оставалась незаполненной более полугода.

78-летний Барак давно считается близким соратником Трампа: возглавлял его инаугурационный комитет в 2017 году и входил в число ключевых советников в кампании 2016 года.

Он известен близкими связями с ближневосточными элитами и считался неформальным посредником Трампа в отношениях с монархиями региона. Сам Барак — выходец из ливанской семьи и свободно владеет арабским языком.

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