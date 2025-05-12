ТУРЦИЯ
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Исторический удар по терроризму
Представитель правящей партии Турции Омер Челик заявил, что решение PKK о роспуске и разоружении может стать ключевым поворотом в борьбе с терроризмом
Исторический удар по терроризму
Террористическая организация PKK приняла решение о самороспуске и сдаче оружия / AA
12 мая 2025 г.

Турция вступила в решающую фазу борьбы с терроризмом, которую власти называют этапом обновленного политического согласия и национального единства.

Представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик сообщил в понедельник на своей странице в X, что политическое лидерство президента Реджепа Тайипа Эрдогана, основанное на ясной и инклюзивной концепции и закрепленное в качестве государственной политики, сыграло ключевую роль в формировании этой новой фазы.

Челик добавил, что исторический призыв председателя Партии националистического движения Девлета Бахчели, его твердая позиция по последним событиям и направляющая роль внесли вклад в укрепление внутреннего единства страны — процесса, который он охарактеризовал как всестороннее усиление «внутреннего фронта».

Челик также отметил, что активизация межпартийного диалога, основанного на консультациях и взаимном участии, позволила демократической политике взять на себя ответственность и предложить конкретные инициативы. По его словам, это укрепило её статус как «легитимного канала» для решения проблем.

Будущее без террора

Ссылаясь на недавнее заявление с острова Имрали, Челик сообщил, что последовавшее решение PKK о самороспуске и сдаче оружия является серьезной вехой на пути к «Турции без террора». Он назвал это критическим поворотным моментом, который при полной реализации может ознаменовать начало совершенно новой эпохи.

При этом он подчеркнул, что реализация должна быть полной и конкретной.

«Решение о роспуске и разоружении должно быть выполнено на практике, охватывая все структуры, ответвления и незаконные образования PKK без исключения», — заявил Челик. «Только в этом случае можно говорить о настоящем переломе».

Он сообщил, что ход реализации будет отслеживаться государственными органами с высокой точностью на местах, а достигнутый прогресс будет регулярно докладываться президенту Эрдогану.

Челик подчеркнул, что решение должно быть реализовано как «внутри страны», так и «за ее пределами». По его словам, это поможет пресечь империалистские стратегии, десятилетиями использовавшие террористические организации в качестве инструментов в региональных конфликтах.

Единство и национальная идентичность

Челик отметил, что достижение цели «Турции без террора» будет означать не только новый этап в вопросах безопасности, но и укрепление демократических институтов страны — особенно на фоне глобального кризиса политических систем. Он заявил, что демократия Турции, ее политическая структура и национальная солидарность только усилятся.

«Это обеспечит полную эффективность каналов политического диалога, прежде всего в Великом национальном собрании Турции», — сказал он. «Осознание того, что Республика — это общий дом для всех граждан, а демократия — основа для решения всех вопросов, станет еще более прочным».

«С чувством общей истории, судьбы и гражданства, — добавил Челик, — наше будущее будет строиться на самых прочных и легитимных основах. Каждый позитивный шаг вперед создаст импульс для дальнейшего движения».

Он вновь подчеркнул, что цель «Турции без террора» должна быть достигнута полностью, конкретно и без компромиссов.

«Достижение этой цели, — сказал он, — означает, что все граждане — независимо от культурного, этнического или религиозного происхождения — станут настоящими победителями».

В завершение Челик подчеркнул идею общего гражданского единства: «Да, у нас могут быть разные имена, но наша общая фамилия — Турецкая Республика».

Он подтвердил, что не может быть никаких дискуссий по поводу основных принципов турецкого государства или ценностей его народа.

«Никаких шагов, подрывающих эти ценности, не предпринималось и не будет», — отметил он.

Челик охарактеризовал стремление к «Турции без террора» как один из ключевых стратегических столпов концепции «Века Турции», сформулированного президентом Эрдоганом.

«Наш народ может быть спокоен», — заявил он. «Турецкая Республика полностью контролирует свою повестку».

PKK заявила о роспуске

Террористическая организация PKK, которую Турция на протяжении десятилетий считает одной из главных угроз своей безопасности, объявила о самороспуске и сдаче оружия.

За более чем 40 лет PKK несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных жителей, включая женщин и детей.

Организация признана террористической Турцией, Европейским союзом, США, НАТО и рядом других государств.

По сообщениям, решение о роспуске и разоружении было принято по итогам съезда, прошедшего с 5 по 7 мая на севере Ирака.

Правительство Турции последовательно рассматривает PKK и ее ответвления как серьезную угрозу национальной безопасности и стабильности в регионе.

Анкара неоднократно подчеркивала, что на территории Турции и вблизи ее границ нет места для террористических структур, и что единственный приемлемый исход — это полное разоружение и роспуск без условий.

Хотя это событие может стать важным рубежом, власти Турции сохраняют осторожность. Чиновники подчеркивают, что настоящая проверка — это практическое воплощение решения: окончательное прекращение вооруженной деятельности и верифицируемый демонтаж всей террористической инфраструктуры.

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