ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Дроны не ждут перемирия
Россия и Украина обменялись ударами: в нескольких украинских регионах ранены мирные жители и вспыхнули пожары, в России сообщают о сбитых дронах и повреждениях инфраструктуры
Дроны не ждут перемирия
Последствия удара в Харьковской области / ГСЧС
24 марта 2025 г.

В Фастовском районе Киевской области в результате ночного удара пострадал 37-летний мужчина. У него осколочные ранения, его госпитализировали. Повреждены частные дома, а также вспыхнул пожар на промышленном объекте, сообщили в Киевской областной военной администрации.

В Запорожье один человек получил стрессовую реакцию после налета беспилотников. Повреждены постройки, передают местные экстренные службы.

В Харьковской области беспилотники атаковали Купянский район. В результате удара начался пожар на территории сельскохозяйственного предприятия.

Параллельно с атаками фиксируется кибератака на «Укрзализныцю». С воскресенья не работает система онлайн-продаж билетов. В компании заверили, что движение поездов при этом остается стабильным.

Минобороны России сообщило о массированной атаке украинских БПЛА. По утверждению ведомства, за ночь было перехвачено 28 дронов, в том числе над Брянской и Ростовской областями, аннексированным Крымом, Краснодарским краем и Азовским морем.

В Ростове-на-Дону ночью загорелся торговый центр и соседний жилой дом. МЧС утверждает, что причиной стало короткое замыкание в проводке, и не связывает инцидент с налетом беспилотников.

На Кубани обломки одного из дронов повредили административное здание на железнодорожной станции в Кавказском районе. Пострадавших нет.

Также Минобороны России обвинило ВСУ в попытке атаки на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае. По данным ведомства, БПЛА были сбиты до того, как достигли цели. В последний раз эту станцию атаковали в феврале.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

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