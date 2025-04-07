Израильская армия нанесла авиаудары по ряду районов сектора Газа, в том числе по городам Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус. Одной из целей стал район возле больницы Нассер, где находился палаточный лагерь журналистов.

По сообщениям, в результате удара погиб палестинский журналист Хильми аль-Факави. Еще десять человек получили ранения, среди них девять журналистов. Как сообщили очевидцы, аль-Факави сгорел заживо внутри палатки.

С начала войны 7 октября 2023 года число погибших журналистов в Газе достигло 210 человек.

Местные медики также сообщили о других ночных ударах. В результате этих атак погибли по меньшей мере 15 человек. Среди них — шесть женщин и четверо детей.

Ранее офис премьер-министра Израиля сообщил, что Биньямин Нетаньяху в самолете по пути в Вашингтон провел разговор с министром обороны Исраэлем Кацем. Глава правительства поручил нанести «жесткий ответ» на ракетные обстрелы и продолжать массированные атаки на Газу.

В свою очередь, Кац подтвердил, что дал армии приказ нанести «очень мощные удары» по сектору.

Напомним, что 18 марта Израиль возобновил массированные атаки на Газу, несмотря на режим прекращения огня, объявленный 19 января.