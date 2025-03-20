ПОЛИТИКА
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Европа наращивает военные расходы, опасаясь Москвы
В ЕС считают Россию «фундаментальной угрозой» для безопасности Европы и выделяют 800 млрд евро на перевооружение, следует из Белой книги по обороне
Европа наращивает военные расходы, опасаясь Москвы
Солдаты немецких вооруженных сил Бундесвера / Reuters
20 марта 2025 г.

Россия в обозримом будущем останется «фундаментальной угрозой» для безопасности Европы, учитывая ее «агрессивную ядерную риторику» и размещение ядерного оружия в Беларуси. Об этом говорится в Белой книге по оперативной готовности европейской обороны на период до 2030 года, пояснения к которой обнародованы 19 марта в Брюсселе.

В документе отмечается, что Москва якобы использует «системную нестабильность», дестабилизируя Западные Балканы, Грузию, Молдову и Армению. Кроме того, Брюссель обвиняет Россию в нарастающем влиянии в Африке.

«Если России позволят достичь своих целей в Украине, ее территориальные амбиции распространятся дальше», — говорится в документе.

По прогнозам, в 2025 году военные расходы России превысят аналогичные траты стран ЕС по паритету покупательной способности.

Российская экономика, отмечают в Брюсселе, все больше ориентируется на военные цели, промышленную мобилизацию и технологические инновации.

При этом европейские военные расходы остаются ниже, чем у США, России и Китая. В Брюсселе констатируют, что перестройка оборонной системы ЕС потребует значительных инвестиций, как государственных, так и частных.

Белая книга рассматривается как шаг к созданию Европейского оборонного союза. Процесс будет интеграционным и поэтапным.

На перевооружение Европы решено выделить 800 млрд евро, заявили представители стран ЕС по итогам экстренного саммита 6 марта. Из них 650 млрд евро будут профинансированы за счет национальных долгов стран Евросоюза, а 150 млрд евро — за счет кредитов, обеспеченных бюджетом ЕС.

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