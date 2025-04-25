Еврейские демократы обвинили президента США Дональда Трампа в том, что он использует борьбу с антисемитизмом как предлог для давления на университеты, пишет Guardian.

Пять сенаторов-евреев от Демократической партии обвинили Трампа в политической эксплуатации темы с целью нападок на американские вузы, заморозку их финансирования и преследования студентов — все это под предлогом защиты еврейских сообществ.

В резком письме, направленном на этой неделе, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, а также сенаторы Джэки Розен, Ричард Блументаль, Адам Шифф и Брайан Шатц осудили, по их словам, «широкую и внеправовую атаку» администрации Трампа на систему высшего образования.

«Вы используете реальный кризис как повод для нападок на учреждения, несогласные с вашей политикой», — говорится в письме, в котором осуждается решение Трампа заморозить $2 млрд федерального финансирования Гарварда. По мнению сенаторов, действия администрации не имеют отношения к борьбе с антисемитизмом и направлены на подавление любого академического инакомыслия.

Еврейские организации также раскритиковали действия Белого дома.

«Трамп использует оправданные опасения по поводу антисемитизма для оправдания своей опасной кампании против университетов», — заявил Хадар Саскинд, президент организации New Jewish Narrative.

Письмо появилось на фоне масштабной кампании по выслеживанию пропалестинских студентов и критиков Израиля. С марта более 1100 студентов из 174 учебных заведений США лишились виз или законного статуса. В числе пострадавших — аспирантка Университета Тафта Румейса Озтюрк, задержанная федеральными агентами на улице, а также два студента Колумбийского университета, находящиеся под угрозой депортации, несмотря на постоянное жительство в США.

Двенадцать ведущих еврейских организаций, включая J Street и T’ruah, осудили аресты, предупредив, что использование антисемитизма как оправдания для подавления политического инакомыслия угрожает как безопасности евреев, так и демократии.

Более 200 израильских ученых также подписали открытое письмо с обвинениями в адрес Трампа в «разжигании антисемитских настроений» и использовании темы безопасности еврейских студентов для давления на пропалестинских активистов в академической среде США.



