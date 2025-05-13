В столице Ливии вспыхнули ожесточенные столкновения после убийства влиятельного полевого командира Абдель Гани аль-Кикли по прозвищу Генива, возглавлявшего Службу поддержки стабильности (SSA), подчиненную Президентскому совету. В ночь на 14 мая по Триполи прокатилась волна стрельбы и взрывов, особенно в районах Абу Салим и Салах ад-Дин.

Министерство внутренних дел правительства национального единства (GNU) призвало жителей не покидать дома, а Министерство образования приостановило занятия во всех школах города. Власти сообщили о ранении как минимум шести человек, однако их статус пока не уточняется. Министерство обороны заявило о полном контроле над районом Абу Салим.

Миссия ООН в Ливии выразила «глубокую обеспокоенность» происходящим, отметив, что бои с применением тяжелого оружия ведутся в густонаселенных кварталах. ООН призвала все стороны немедленно прекратить огонь, обеспечить защиту гражданского населения и поддержала инициативы местных старейшин по примирению сторон.

Ливия остается разделенной с 2014 года, когда в стране возникли два конкурирующих правительства — в Триполи и на востоке, в Бенгази. Запад контролирует признанное ООН Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой, восток — администрация Осамы Хаммада, назначенного парламентом и поддерживаемого силами маршала Хафтара. Попытки ООН провести выборы и объединить страну затягиваются уже более десяти лет.