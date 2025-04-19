Согласно данным больниц и свидетельствам очевидцев, за последние сутки израильская армия атаковала несколько районов сектора Газа. Под удар попали палатки перемещенных палестинцев, жилые дома и лагеря беженцев.

В районе Аль-Маваси, рядом с городом Хан-Юнус, в результате удара по палаткам погибли 11 человек. Двое палестинцев погибли в городе Дейр-эль-Балах, еще четверо — в Бейт-Лахии. Атаки также зафиксированы в лагерях беженцев Аль-Бурейдж и на улице Абу-Хусайра в городе Газа, где погибли двое и ранены четверо.

По сообщениям очевидцев, израильские танки открыли интенсивный огонь к востоку от Хан-Юнуса. Под артиллерийский обстрел попали дома в Рафахе и районе Шуджайя в Газе. Разрушены жилые постройки.

Большинство погибших, по словам медиков, — женщины и дети.

Министерство здравоохранения в Газе заявило, что только за последние двое суток в результате израильских атак погибли 92 человека. Еще 219 были ранены.

С момента возобновления атак после 18 марта, то есть после срыва соглашения о прекращении огня, число погибших достигло 1783. Ранены 4683 человека.

С начала израильской военной кампании в Газе 7 октября 2023 года погибли 51 157 палестинцев, 116 724 человека получили ранения.

Под завалами продолжают находиться тела погибших, точное число жертв остается неизвестным.