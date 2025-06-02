Великобритания поддержала стремление Узбекистана вступить во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил специальный представитель президента республики по вопросам ВТО Азизбек Урунов.

По его словам, встреча с представителями британского правительства прошла в Лондоне в конце апреля. После согласования всех процедур стороны завершили двусторонние переговоры.

Урунов уточнил, что подписание соответствующего Протокола запланировано на 12 июня. Оно состоится в рамках десятого заседания рабочей группы в Женеве.

Таким образом, Великобритания стала 24-й страной, завершившей переговоры с Узбекистаном по вступлению в ВТО.

Чиновник отметил, что уже проинформировал президента Шавката Мирзиёева об итогах встречи.

«Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить нашу благодарность британской стороне за их решительную поддержку нашего вступления, а также переговорной группе Узбекистана за их неустанную работу. Осталось еще несколько членов ВТО для полного завершения двусторонних переговоров», — написал Урунов.

В середине мая сообщалось, что Мирзиёев поручил профильным ведомствам ускорить процесс вступления страны в ВТО. Он потребовал принять около 15 нормативных актов и обновить ряд законов.

Глава государства также поставил задачу до конца года завершить переговоры с девятью странами-членами ВТО, встречи с которыми пока не проводились.

Узбекистан подал заявку на вступление в ВТО в 1994 году. До приостановки процесса в октябре 2005 года — после событий в Андижане. В 2017 году Ташкент возобновил работу по присоединению к ВТО.

Всемирная торговая организация регулирует правила торговли между государствами. Ее соглашения гарантируют странам-членам определенные торговые права. Вступление предполагает снижение барьеров для внешней торговли и отказ от протекционизма.