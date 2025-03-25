ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Близко ли перемирие в Украине?
Киев и Вашингтон вновь проведут переговоры в Эр-Рияде — по следам встречи РФ и США. В Белом доме анонсировали «позитивное» заявление «в скором времени»
Близко ли перемирие в Украине?
/ Public domain
25 марта 2025 г.

Переговоры между делегациями Украины и США состоятся во вторник в Саудовской Аравии — сразу после встречи России и США, прошедшей накануне в том же Эр-Рияде. Основной темой обсуждения стало частичное перемирие в Черном море, которое Вашингтон рассматривает как шаг к более широким мирным переговорам.

Переговоры между представителями России и США, прошедшие в понедельник, были представлены Белым домом как часть усилий президента Дональда Трампа по завершению трехлетней войны.

Источник Reuters в Белом доме сообщил, что в Эр-Рияде достигнут определенный прогресс и «в скором времени» ожидается «позитивное» заявление.

Российский источник сообщил Reuters, что переговоры завершились поздно вечером, и проект совместного заявления направлен в Москву и Вашингтон на утверждение. Планируется, что документ будет опубликован во вторник. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что никаких документов подписано не будет.

По информации CBS News, США и Россия должны опубликовать совместное заявление утром во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил в вечернем видеообращении в понедельник, что украинская делегация встретится с американцами в Эр-Рияде после завершения российско-американских переговоров.

Национальный вещатель Украины «Суспiльне» сообщил со ссылкой на источник в делегации, что встреча назначена на вторник.

Неделей ранее Россия отклонила предложение Трампа о полном 30-дневном перемирии и пока согласилась лишь на отказ от атак по энергетической инфраструктуре.

В понедельник Трамп заявил, что обсуждаются такие вопросы, как территория, линии разграничения и право собственности на электростанции.

Тем временем удары по территории продолжаются: Украина сообщила о массированной воздушной атаке со стороны России, в результате которой пострадали не менее 88 человек, а Москва обвинила Киев в атаке, в которой погибли два представителя СМИ и водитель.

Переговоры в Эр-Рияде стали продолжением телефонных бесед Трампа с Зеленским и Путиным на прошлой неделе, а также встречи между украинскими и американскими представителями в воскресенье.

Трамп, сокративший дипломатическую поддержку Украины и занявший менее критичную позицию в отношении России, утверждает, что хочет быстро завершить войну.

Белый дом сообщил, что первоочередной задачей переговоров является морское перемирие в Черном море, чтобы обеспечить свободу судоходства.

Однако, по мнению аналитиков, морские сражения уже давно не играют ключевой роли — после атак ВСУ в 2023 году российский флот отошел от спорных вод, и Украина смогла вновь открыть порты.

«Речь в первую очередь идет о безопасности навигации», — подтвердил Песков. Он также напомнил, что предыдущая инициатива под эгидой ООН не удовлетворила требований Москвы.

По данным источника, делегацию США возглавили Эндрю Пик из Совета нацбезопасности и Майкл Антон из Госдепартамента. Россию представлял бывший дипломат, а ныне глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Карасин в перерыве между сессиями заявил, что переговоры проходят «творчески» и стороны обсуждают «раздражающие» темы в двусторонних отношениях.

Трамп выразил удовлетворение ходом переговоров и положительно отозвался о позиции Путина.

Тем не менее европейские державы остаются скептичными, сомневаясь в готовности Кремля к реальным уступкам.

Путин по-прежнему требует, чтобы Украина отказалась от стремления к НАТО и вывела войска из четырех аннексированных Россией областей.

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире CBS подтвердил, что все делегации находятся в одном комплексе в Эр-Рияде.

По его словам, помимо черноморского вопроса обсуждаются и линии соприкосновения армий — включая меры верификации, миротворческую миссию и «заморозку» текущих позиций.

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