ТУРЦИЯ
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Спикер парламента Турции посетит Кыргызстан с официальным визитом
Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш 27–29 апреля совершит официальный визит в Бишкек, где проведет серию встреч с руководством Кыргызстана
Спикер парламента Турции посетит Кыргызстан с официальным визитом
Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш / AA
26 апреля 2025 г.

Согласно заявлению администрации парламента Турции, спикер Великого национального собрания Нуман Куртулмуш прибудет в Бишкек, где проведет серию официальных встреч.

Куртулмуш проведет двустороннюю встречу с председателем парламента Кыргызстана Нурланбеком Тургунбек уулу. После этого он возглавит переговоры с участием делегаций двух стран.

По итогам встреч стороны подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере парламентского сотрудничества.

Также в рамках визита запланирована встреча Куртулмуша с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

Ожидается, что Нуман Куртулмуш будет принят президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

На переговорах планируется обсуждение двусторонних отношений между Турцией и Кыргызстаном, межпарламентского взаимодействия, а также обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Кроме того, Куртулмуш посетит школу фонда «Маариф» в Бишкеке, где выступит на конференции, организованной Форумом молодежи Организации исламского сотрудничества (ICYF), под названием «Будущее тюркского мира: молодежь — его восходящая звезда».

Спикер также посетит Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и Кыргызско-Турецкую больницу дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках визита запланирована встреча с турецкими предпринимателями, работающими в Кыргызстане.

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