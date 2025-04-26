Согласно заявлению администрации парламента Турции, спикер Великого национального собрания Нуман Куртулмуш прибудет в Бишкек, где проведет серию официальных встреч.

Куртулмуш проведет двустороннюю встречу с председателем парламента Кыргызстана Нурланбеком Тургунбек уулу. После этого он возглавит переговоры с участием делегаций двух стран.

По итогам встреч стороны подпишут меморандум о взаимопонимании в сфере парламентского сотрудничества.

Также в рамках визита запланирована встреча Куртулмуша с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

Ожидается, что Нуман Куртулмуш будет принят президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

На переговорах планируется обсуждение двусторонних отношений между Турцией и Кыргызстаном, межпарламентского взаимодействия, а также обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам.

Кроме того, Куртулмуш посетит школу фонда «Маариф» в Бишкеке, где выступит на конференции, организованной Форумом молодежи Организации исламского сотрудничества (ICYF), под названием «Будущее тюркского мира: молодежь — его восходящая звезда».

Спикер также посетит Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и Кыргызско-Турецкую больницу дружбы имени Реджепа Тайипа Эрдогана. В рамках визита запланирована встреча с турецкими предпринимателями, работающими в Кыргызстане.