Планы по проведению высокоуровневых мирных переговоров по Украине в Лондоне провалились из-за позиции США. Вашингтон в последний момент отказался от участия из-за того, что Украина отвергла возможность признать Крым частью России. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, в администрации Трампа крайне недовольны позицией Украины и ее стремлением сначала добиться полного прекращения огня, откладывая обсуждение территориальных вопросов на потом.

По информации WP, встреча должна была пройти 23 апреля с участием глав МИД США, Великобритании, Франции, Германии и Украины. Предполагалось, что Соединенные Штаты представят проект мирного плана, включающего признание российского суверенитета над Крымом, заморозку линии фронта по текущим боевым позициям и отказ Украины от вступления в НАТО. На таких условиях, как пишет газета, настояли в Москве, и Трамп принял их без малейших колебаний.

Однако президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг возможность уступок по Крыму. В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио отменил свою поездку в Лондон. За ним последовали французские и немецкие министры, фактически сорвав проведение встречи на уровне глав внешнеполитических ведомств, уточняет WP.

Как сообщил один из западных дипломатов, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, который должен был председательствовать на переговорах, ограничился кратким появлением на встречах технического уровня. Он не стал лично вести обсуждение без присутствия своих ключевых партнеров.

Несмотря на дипломатический демарш, украинская делегация прибыла в Лондон и провела консультации с британской стороной по вопросам безопасности и будущего мирного урегулирования. Представители Киева продолжают настаивать на первоочередности прекращения огня и категорически отвергают территориальные уступки. Их позицию разделяют европейские министры, подчеркивает газета.

Марко Рубио позднее выразил надежду, что встреча на высоком уровне все же состоится в ближайшие месяцы. Однако разногласия по вопросу Крыма, похоже, превращаются в серьезное препятствие для дипломатического прогресса. В то же время усилия Запада по продвижению согласованной стратегии мирного урегулирования могут быть подорваны изнутри — из-за растущих разногласий между ключевыми союзниками.



