22 мая Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными: каждая сторона освободила по 270 военных и 120 гражданских. Об этом сообщили Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский. Всего стороны договорились обменять по тысяче человек в рамках переговоров, прошедших ранее в Стамбуле.

«Это, возможно, единственный реальный итог наших прямых переговоров с Россией за последние годы», — отметил Зеленский, добавив, что обмен продолжится в выходные. По его словам, целью остается возвращение всех украинцев, находящихся в плену.

Президент США Дональд Трамп, комментируя событие, назвал обмен «крупным шагом» и допустил, что он может «привести к чему-то большему».

По данным российских властей, обмен будет проходить в течение нескольких дней. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила от Киева список пленных. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что процесс остается «сложным и чувствительным» и требует четкой координации.

Обмен «1000 на 1000» станет крупнейшим с начала полномасштабной войны. До этого происходили десятки частичных обменов, однако ни один не охватывал столь масштабного количества военнослужащих и гражданских лиц.