ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Россия и Украина начали крупнейший за всю войну обмен пленными
В ходе первого этапа Москва и Киев передали друг другу по 390 человек. Масштабный обмен, достигнутый на переговорах в Стамбуле, продлится несколько дней
Россия и Украина начали крупнейший за всю войну обмен пленными
Всего стороны договорились обменять по тысяче человек в рамках переговоров, прошедших ранее в Стамбуле / Reuters
23 мая 2025 г.

22 мая Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными: каждая сторона освободила по 270 военных и 120 гражданских. Об этом сообщили Минобороны РФ и президент Украины Владимир Зеленский. Всего стороны договорились обменять по тысяче человек в рамках переговоров, прошедших ранее в Стамбуле.

«Это, возможно, единственный реальный итог наших прямых переговоров с Россией за последние годы», — отметил Зеленский, добавив, что обмен продолжится в выходные. По его словам, целью остается возвращение всех украинцев, находящихся в плену.

Президент США Дональд Трамп, комментируя событие, назвал обмен «крупным шагом» и допустил, что он может «привести к чему-то большему».

По данным российских властей, обмен будет проходить в течение нескольких дней. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Москва получила от Киева список пленных. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что процесс остается «сложным и чувствительным» и требует четкой координации.

Обмен «1000 на 1000» станет крупнейшим с начала полномасштабной войны. До этого происходили десятки частичных обменов, однако ни один не охватывал столь масштабного количества военнослужащих и гражданских лиц.

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