ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль охладил ожидания от переговоров
Песков назвал «неверным» ожидать прорывов от стамбульских переговоров, но отметил важные договоренности
Кремль охладил ожидания от переговоров
Дмитрий Песков / Reuters
3 июня 2025 г.

Ожидать «сиюминутных» решений и прорывов от второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле было бы «неверно», однако на встрече были достигнуты важные договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти договоренности будут реализовываться, а дальше работа будет продолжаться. Ожидаем реакции на тот меморандум [о мирном урегулировании], который был передан», — сказал Песков.

Российский представитель подчеркнул, что меморандум нацелен на то, «чтобы избавиться от первопричин этого конфликта и выйти на траекторию устойчивого урегулирования». По его словам, возможные компромиссы со стороны России являются темой для переговоров, которые не могут вестись публично.

Встреча российской и украинской делегаций состоялась 2 июня в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возобновленного 16 мая после более чем трехлетнего перерыва. Стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании. Украина настаивает на безоговорочном прекращении боевых действий в воздухе, на суше и на море как обязательном условии для начала мирных переговоров. При этом российский документ включает возможные пути достижения 30-дневного прекращения огня.

Главным практическим результатом переговоров стала договоренность о крупнейшем с начала конфликта обмене пленными. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, тяжелобольных, тяжелораненых и военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех», при этом каждая сторона передаст не менее тысячи пленных.

Также стороны договорились об обмене телами погибших в формате «6000 на 6000». Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине тела 6 тыс. погибших украинских военнослужащих. При этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных, а Мединский и вовсе усомнился что у Украины есть 6000 тел российских военнослужащих для обмена.

Кроме того, на переговорах обсуждался и вопрос возврата украинских детей.

Москва предложила объявить двух-трехдневное прекращение огня в серой зоне для сбора тел погибших солдат, мотивируя это жаркой погодой и опасностью эпидемии. Однако президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал это предложение: «Прекращение огня для того, чтобы не было убитых». Киев настаивает на длительном полном и безусловном перемирии.

Москва положительно оценила итоги второго раунда переговоров. Киев предложил провести следующую встречу до конца июня.

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