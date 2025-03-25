ВОЙНА В УКРАИНЕ
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«Не все решили»
«Саудовские» переговоры России и США по Украине завершились без прорыва
«Не все решили»
/ AFP
25 марта 2025 г.

Очередной раунд российско-американских переговоров по Украине, прошедший в Эр-Рияде, завершился без подписания совместного заявления и без конкретных договоренностей. Диалог продолжался почти 12 часов и, по словам сенатора Григория Карасина, оказался «непростым».

«Далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», — цитирует слова российского дипломата ТАСС.

В Кремле на следующий день после переговоров заявили, что по итогам встречи никаких публичных заявлений не планируется. «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. <...> Содержание этих переговоров публичиться точно не будет». — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По данным The Moscow Times, Москва на переговорах добивалась признания контроля над 100% территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей — в их административных границах. В Кремле надеются, что США могут оказать давление на Киев, добиваясь вывода украинских войск.

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник же уточнил, что основной темой обсуждения были гарантии безопасности судоходства в Черном море и возможность возобновления зерновой сделки. Россия, по его словам, требует четких обязательств со стороны США и «недвусмысленных» условий нового соглашения.

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