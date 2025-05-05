В воскресенье, 4 мая, на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу произошло ЧП: сильный и внезапный ветер перевернул четыре туристические лодки. На борту находились 84 человека.

По данным агентства «Синьхуа», десять человек погибли. Более 70 были доставлены в больницы. У всех — состояния, не угрожающие жизни.

К месту происшествия прибыло около 500 спасателей. Продолжается поисково-спасательная операция. Судьба 14 человек пока неизвестна.

Китайский лидер Си Цзиньпин поручил задействовать все ресурсы для спасения людей. Он также потребовал усилить меры безопасности в туристических зонах, на транспорте и в жилых районах, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян распорядился провести полное расследование происшествия. Он пообещал поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Ранее, в январе, Китай уже сталкивался с природной катастрофой. В Тибете в результате землетрясения погибли не менее 95 человек, еще 130 получили ранения. Спасательные работы тогда продолжались несколько дней.