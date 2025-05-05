ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трагический шторм в Китае
В провинции Гуйчжоу сильный ветер перевернул четыре туристические лодки, погибли 10 человек, более 70 пострадали
Трагический шторм в Китае
Ветер перевернул туристические лодки в Китае / AP
5 мая 2025 г.

В воскресенье, 4 мая, на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу произошло ЧП: сильный и внезапный ветер перевернул четыре туристические лодки. На борту находились 84 человека.

По данным агентства «Синьхуа», десять человек погибли. Более 70 были доставлены в больницы. У всех — состояния, не угрожающие жизни.

К месту происшествия прибыло около 500 спасателей. Продолжается поисково-спасательная операция. Судьба 14 человек пока неизвестна.

Китайский лидер Си Цзиньпин поручил задействовать все ресурсы для спасения людей. Он также потребовал усилить меры безопасности в туристических зонах, на транспорте и в жилых районах, чтобы предотвратить подобные трагедии.

Премьер Госсовета Китая Ли Цян распорядился провести полное расследование происшествия. Он пообещал поддержку семьям погибших и пострадавшим.

Ранее, в январе, Китай уже сталкивался с природной катастрофой. В Тибете в результате землетрясения погибли не менее 95 человек, еще 130 получили ранения. Спасательные работы тогда продолжались несколько дней.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us