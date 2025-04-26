ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев заявил о продолжении боев в Курской области
Украинский генштаб заявил о продолжении боев в Курской области, опровергнув заявление Москвы о полном освобождении региона
Киев заявил о продолжении боев в Курской области
Киев заявил о продолжении боев в Курской области / Reuters
26 апреля 2025 г.

Украинский генштаб опроверг заявление Москвы о полном освобождении Курской области от ВСУ.

«Оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается. Оперативная обстановка сложная, но наши подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.

«Сегодня освобожден от ВСУ последний населенный пункт в Курской области — село Горналь», — заявил Герасимов на встрече с Путиным.

Президент России отметил, что «разгром украинских войск» в приграничных районах создает условия для дальнейших успешных действий на других направлениях фронта. Путин поздравил и поблагодарил воинские подразделения, принимавшие участие в операции.

Герасимов также подтвердил участие северокорейских солдат в боях за Курскую область.

«Военные КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула: «Российская сторона никогда не забудет друзей из КНДР».

Наступление ВСУ на приграничные районы Курской области началось 6 августа 2024 года.

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