ПОЛИТИКА
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Трамп обвалил доллар до рекордного минимума
Из-за заявлений президента американская валюта упала до самых низких значений с 2022 года, а золото пробило потолок в $3500 за унцию
Трамп обвалил доллар до рекордного минимума
Трамп обвалил доллар до трехлетнего минимума / Reuters
23 апреля 2025 г.

Американский доллар достиг трехлетнего минимума на фоне усиливающегося давления со стороны президента Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Индекс доллара ICE 21 апреля опустился до $97,92 — самого низкого уровня с марта 2022 года, когда началась война России и Украины. К концу дня он немного восстановился, но остался на уровне $98,38, снизившись на 1%.

С начала года доллар последовательно теряет позиции. Причиной стала как введенная в апреле система глобальных тарифов Трампа, так и растущая политическая нестабильность. Особенно резко ситуация обострилась после того, как Трамп в очередной раз публично атаковал Пауэлла, назвав его в соцсети Truth Social «господином Все Слишком Поздно» и «полным неудачником». В Белом доме также рассматривается возможность его смещения с поста главы ФРС.

Однако рынок отреагировал резким падением и встал на защиту Пауэлла, увидев в политике Трампа неприкрытое вмешательство в экономическую политику. Президент не имеет права увольнять главу ФРС без одобрения Конгресса, где уже заявили, что поддерживают в этом конфликте Пауэлла, а не Трампа.

Инвесторы также обеспокоены вмешательством президента в независимость центрального банка. По мнению Кришны Гухи из Evercore ISI, даже обсуждение отставки Пауэлла подрывает доверие к экономической политике США и заставляет инвесторов выводить капитал из Америки. Аналитики Piper Sandler также предупреждают: игнорировать слова и действия Трампа — значит недооценивать риски.

На фоне снижения доверия к доллару инвесторы устремились в золото. Во вторник цена на него превысила $3500 за унцию, впервые в истории. Индекс Dow Jones потерял почти 1 000 пунктов и может завершить апрель худшим результатом с 1932 года. Фунт стерлингов укрепился до $1,3423 — максимума за семь месяцев.

Несмотря на то, что закон не дает президенту прямого права сместить главу ФРС по политическим мотивам, обсуждение такого сценария усиливает рыночную нестабильность и ставит под сомнение независимость центрального банка США.


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