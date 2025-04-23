Американский доллар достиг трехлетнего минимума на фоне усиливающегося давления со стороны президента Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Индекс доллара ICE 21 апреля опустился до $97,92 — самого низкого уровня с марта 2022 года, когда началась война России и Украины. К концу дня он немного восстановился, но остался на уровне $98,38, снизившись на 1%.

С начала года доллар последовательно теряет позиции. Причиной стала как введенная в апреле система глобальных тарифов Трампа, так и растущая политическая нестабильность. Особенно резко ситуация обострилась после того, как Трамп в очередной раз публично атаковал Пауэлла, назвав его в соцсети Truth Social «господином Все Слишком Поздно» и «полным неудачником». В Белом доме также рассматривается возможность его смещения с поста главы ФРС.

Однако рынок отреагировал резким падением и встал на защиту Пауэлла, увидев в политике Трампа неприкрытое вмешательство в экономическую политику. Президент не имеет права увольнять главу ФРС без одобрения Конгресса, где уже заявили, что поддерживают в этом конфликте Пауэлла, а не Трампа.

Инвесторы также обеспокоены вмешательством президента в независимость центрального банка. По мнению Кришны Гухи из Evercore ISI, даже обсуждение отставки Пауэлла подрывает доверие к экономической политике США и заставляет инвесторов выводить капитал из Америки. Аналитики Piper Sandler также предупреждают: игнорировать слова и действия Трампа — значит недооценивать риски.

На фоне снижения доверия к доллару инвесторы устремились в золото. Во вторник цена на него превысила $3500 за унцию, впервые в истории. Индекс Dow Jones потерял почти 1 000 пунктов и может завершить апрель худшим результатом с 1932 года. Фунт стерлингов укрепился до $1,3423 — максимума за семь месяцев.

Несмотря на то, что закон не дает президенту прямого права сместить главу ФРС по политическим мотивам, обсуждение такого сценария усиливает рыночную нестабильность и ставит под сомнение независимость центрального банка США.



