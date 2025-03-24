ПОЛИТИКА
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Нетаньяху избавился от генпрокурора
Правительство страны проголосовало за отставку главного критика премьера, чтобы заблокировать разбирательство против Нетаньяху
Нетаньяху избавился от генпрокурора
Нетаньяху решил избавиться от генпрокурора / Reuters
24 марта 2025 г.

Кабинет министров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вынес вотум недоверия генеральному прокурору Гали Бахарав-Миара. За последние месяцы прокурор стала главным критиком Нетаньяху, заведя на него уголовные дела и следя за тем, чтобы премьер не ушел от правосудия.

Новость о голосовании еще сильнее обострила политическое противостояние в Израиле, вызвав массовые протесты по всей стране. Это решение последовало за спорным увольнением главы внутренней разведки (ШАБАК) Ронена Бара, которое также вызвало общественное недовольство. 

Министр юстиции Ярив Левин призвал Бахарав-Миара уйти в отставку, заявив, что глубокие разногласия делают сотрудничество невозможным. Однако ее окончательное отстранение может занять месяцы из-за юридических споров. Верховный суд уже временно заблокировал увольнение Бара.

Протестующие обвинили правительство Нетаньяху в подрыве ключевых государственных институтов ради удержания власти. Прокурор расследовала возможные финансовые связи между Катаром и окружением Нетаньяху, а также коррупционные дела против премьера. Ее конфликт с премьером усилился на фоне возмущения по поводу неспособности правительства вернуть из плена заложников.

«Нетаньяху разрушает судебную систему, бросая при этом заложников на произвол судьбы», — заявила участница масштабной протестной акции в Тель-Авиве Шарон Худерланд. 

Демонстранты, которые еще до войны в Газе протестовали против судебной реформы, вновь выходят на улицы, требуя отставки Нетаньяху и освобождения похищенных израильтян. 

Нетаньяху, находящийся под судом по обвинению в коррупции, утверждает, что его судебная реформа направлена на ограничение чрезмерных полномочий судов. Однако критики видят в этом атаку на израильскую демократию — Нетаньяху пытается подчинить себе суды, чтобы окончательно узурпировать все ветви власти. Именно поэтому он уволил всех критиков своей политики, убрал с переговоров с ХАМАС сторонников перемирия и назначил в кабинет ультраправых министров.


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