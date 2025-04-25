Мэр Киева Виталий Кличко в интервью BBC допустил, что Украина может временно отказаться от части своих территорий в рамках возможного соглашения с Россией.

«Один из сценариев — это отказаться от территорий. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, это может быть временным решением», — сказал Кличко. При этом он подчеркнул, что украинский народ «никогда не примет оккупацию» своей страны.

Интервью вышло через несколько часов после того, как в результате массированного ракетного удара по Киеву погибли 12 человек и около 90 получили ранения.

BBC отмечает, что между Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским давно существуют политические разногласия. Мэр Киева неоднократно обвинял команду главы государства в попытках его дискредитировать.

Ранее отвечая на вопрос журналистов о конкретных уступках, на которые может пойти Москва ради мира, Трамп сказал: «Прекращение войны, отказ от захвата всей страны (Украины) — довольно большая уступка».

В интервью журналу Time Дональд Трамп заявил, что Крым останется за Россией, даже после окончания войны.

«Мы вынуждены говорить о Крыме, потому что его все время упоминают. Крым останется с Россией. И президент Украины Владимир Зеленский понимает это, и все это понимают, что Крым был с Россией долгое время», — сказал Трамп.