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Саудиты и катарцы закрывают сирийский долг
Саудовская Аравия и Катар погасят долг Дамаска перед Всемирным банком в $15 млн, что может разблокировать помощь новому сирийскому правительству после падения режима Асада
Саудиты и катарцы закрывают сирийский долг
Правительство Сирии по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями в попытках восстановить страну после почти 14-летней войны / Reuters
29 апреля 2025 г.

Саудовская Аравия и Катар объявили о решении погасить долг Сирии перед Всемирным банком в размере $15 млн, что потенциально разблокирует миллионы долларов помощи и поддержит новое правительство в восстановлении экономики, разрушенной гражданской войной.

Совместный платеж позволит Всемирному банку возобновить поддержку и деятельность в Сирии после 14-летнего перерыва. Это также даст новому сирийскому правительству доступ к финансированию и технической поддержке для восстановления институтов и ускорения развития, говорится в совместном заявлении Катара и Саудовской Аравии.

Сирийское правительство в Дамаске выразило «глубокую благодарность» за этот шаг. «Это также открывает дверь к активизации сотрудничества с международными институтами для решения вопросов восстановления и реконструкции», — говорится в заявлении МИД Сирии.

Правительство Сирии по-прежнему сталкивается с серьезными препятствиями в попытках восстановить страну после почти 14-летней войны, которая привела к падению режима Башара Асада в декабре. Конфликт нанес огромный ущерб экономике: промышленность разрушена, инфраструктура уничтожена. Более 90 процентов сирийцев живут в бедности, а каждый четвертый безработный, согласно данным ООН. Стоимость валюты рухнула: с 50 сирийских фунтов за доллар США до войны до примерно 15 000 на момент свержения режима Асада.

После падения режима экономическая ситуация в стране остается сложной.

Ранние надежды на быстрое снятие западных санкций, наложенных на Сирию для наказания режима Асада, не оправдались. Некоторые правительства, включая Европейский союз и Великобританию, ослабили санкции, а США выдали генеральную лицензию, позволяющую некоторые исключения из американских ограничений на шесть месяцев.

Однако администрация Трампа выдвинула ряд условий, прежде чем снять санкции. Среди них — предотвращение деятельности Ирана и его прокси на сирийской территории. США также продолжают выражать обеспокоенность прошлым нового президента Ахмеда аш-Шары и «Хайят Тахрир аш-Шам», несмотря на прямые контакты.

Саудовская Аравия и Катар заявили, что их решение было принято во время обсуждения ситуации в Сирии на полях встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в этом месяце.

Это мероприятие «предоставило сирийским властям платформу для обнародования их продолжающихся усилий по стабилизации и восстановлению страны, сокращению бедности и достижению долгосрочного экономического развития», согласно совместному заявлению министра финансов Саудовской Аравии, управляющего директора МВФ и президента Всемирного банка, опубликованному до объявления о финансировании со стороны Саудовской Аравии и Катара.

«Было широкое признание неотложных проблем, стоящих перед сирийской экономикой, и коллективное обязательство поддержать усилия властей по восстановлению и развитию», — добавляется в заявлении.

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